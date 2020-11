Ellemann tror ikke på statsministerens forklaring om mink

Der var ikke gyldighed i loven til at aflive alle mink. Ellemann tror ikke på statsministerens forklaring.

Regeringen har efter egen forklaring besluttet at aflive op mod 17 millioner mink uden at vide, om der var bemyndigelse i loven til at gøre det.

Den forklaring tror formand Jakob Ellemann-Jensen (V) dog ikke på, siger han tirsdag i Folketingssalen.

- Statsministeren gav en ulovlig ordre.

- Jeg har simpelthen ikke fantasi til at tro på, at der ikke er et eneste menneske i det mødelokale, hvor man har drøftet den her ordre, der har gjort opmærksom på, at "vi måske skulle have lovhjemmel", siger han.

Sagen er eskaleret tirsdag, efter at regeringen i sidste uge meldte ud, at alle mink i hele landet skulle aflives på grund af en mutation af coronavirus i mink.

Det gælder både syge og raske mink, som der er op mod 17 millioner af i Danmark.

Det har siden vist sig, at lovgivningen ikke var på plads. Mette Frederiksen beklager tirsdag sagen i Folketingssalen, men Venstres formand har svært ved at tro på statsministeren.

- Statsministeren er tidligere justitsminister. Det er mig helt uforståeligt, ubegribeligt og utænkeligt, at statsministeren ikke har tænkt undervejs; "måske vi skal have lovhjemmel, inden vi dræber et helt erhverv". Det tror jeg simpelthen ikke på, siger han.

Regeringen blev først i weekenden klar over, at der ikke var gyldighed til at dræbe alle mink, ifølge Mette Frederiksen.

