Ellemann vender ryggen til blå blok: Vi vil sidde med ved voksenbordet

I dag afslutter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) sit besøg i Kina på de bonede gulve. Han skal mødes med sin pendant i landet til en snak om blandt andet krigen i Ukraine. Men det er ikke det, der fylder i mediebilledet i dag.

I lang tid har én person i Moderaterne nemlig tiltrukket sig uheldig opmærksomhed, men nu har Jon Stephensen efter en række møgsager trukket sig fra partiet. Han fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skrev Ritzau i går. Flere iagttagere mener, at det vil være en lettelse og give mere ro i partiet.

Og ikke nok med det. I går aftes kunne partiets formand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen glæde sig over, at USA har godkendt, at danske F-16-fly kan blive sendt til Ukraine.

Venstre dropper blå blok

Vi bliver i dansk politik, for i dag er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kommet med en opsigtsvækkende udmelding. Både De Konservatives Søren Pape Poulsen og Liberal Alliances Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at der først er et blåt alternativ til regeringen, når Venstre “vender tilbage”. Men den invitation har Venstres formand ikke i sinde at tage imod.

“Venstre skal ikke hjem. Vi skal videre,” lyder det fra Ellemann-Jensen i et metafor-fyldt interview i Berlingske. Han taler om en frisættelse af Venstre, og så sender han en stikpille i retning af de blå partier:

“Det her handler om, om man vil være ved voksenbordet eller ej - og Venstre findes for at gøre en reel forskel.”

Ældre strømmer til velfærdsuddannelser

Fra toppen af dansk politik til hospitalsgange. Det vakte opsigt, da tidligere undervisningsminister Christine Antorini, som er 58 år, for nylig fortalte, at hun vil droppe sin direktørstilling for at tage en velfærdsuddannelse. I dagens avis forklarer hun hvorfor. Men faktisk er der flere af hendes slags.

Københavns Professionshøjskole har oplevet en stigning på 29 procent i antallet af optagne over 40 år fra studieåret 2016/2017 til 2022/2023. Og de ældre studerende er en stor fordel, lyder det fra Annegrete Juul, som er dekan samme sted. Selvfølgelig er det godt at få flere unge til at vælge velfærdsuddannelser, men de ældre kan noget særligt, fortæller hun i en artikel i dagens avis.

Rekordfå er på offentlig forsørgelse

Ikke siden 1977 har så få danskere været på offentlig forsørgelse. I alt var 15,9 procent af de 16-64-årige på offentlig forsørgelse i 2022, og det understreger, at den danske økonomi har det godt. Det skriver Arbejdernes Erhvervsråd i en ny analyse.

Især ældre har spillet en rolle i den positive udvikling siden finanskrisen i 2008. Efterlønnen blev ændret, hvilket betyder, at færre har fået ydelser fra det offentlige. Men også arbejdsevnen blandt ældre har spillet en rolle. Det vil sige, at seniorer i højere grad end før er i stand til at udføre de arbejdsopgaver, de bliver stillet. Det siger chefanalytiker i erhvervsrådet Jon Nielsen i en pressemeddelelse.

Grundlægger af megakirke er blevet frifundet

Anklagen var alvorlig. Grundlægger og forhenværende leder af den evangelikale Hillsong-kirke skulle have dækket over sin fars seksuelle misbrug af en dreng i 1970’erne, lød det. Men nu er Brian Houston blevet frifundet ved retten i Sydney i Australien. Det skriver BBC.

Brian Houston, grundlægger af Hillsong-kirken, blev i går, torsdag, frikendt for anklagerne. Foto: Bianca De Marchi/EPA/Ritzau Scanpix

Brian Houstons egen forklaring er, at han først blev bevidst om overgrebene årtier senere, og at et af ofrene ikke ønskede, at politiet blev involveret. Hans far, Frank Houston, som døde i 2004, er blevet anklaget af flere for at have misbrugt sin stilling som præst til at begå overgreb på op til ni drenge. Brian Houston trak sig som leder af megakirken i 2022 efter anklager om “upassende opførsel”.

Spækhuggere giver viden om menneskets natur

Vi skal en tur i vandet. Mennesker og spækhuggere er nogle af de eneste dyr, som kommer i overgangsalderen. Og nu kan et nyt studie i spækhugger-bedstemødres adfærd være med til at forklare overgangsalderens funktion. Det lyder måske langt ude, men hæng på.

Forskere fra universitetet i Oslo har nemlig fundet ud af, at spækhuggere, som ikke længere er frugtbare, hjælper yngre spækhuggere med at finde mad og jage byttedyr og øger på den måde deres overlevelseschancer. Og netop det faktum, at de er ovre den reproduktive alder, betyder, at de har energi til at tage sig af de unge spækhuggere, fortæller en af forskerne til NRK.