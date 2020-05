Ellemann vil halvere momsen i lyset af coronakrisen

Venstre vil halvere momsen i resten af 2020 for at øge forbruget og skabe arbejdspladser efter coronakrise.

Efter ugevis med corona-nedlukning og tab af arbejdspladser, skal der gang i forbruget igen. Det er nøglen til at få skabt tusindvis af arbejdspladser over hele landet.

Det mener Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Forud for aftenens partilederdebat på DR og TV2 foreslår han at give danskerne flere penge til at købe.

Helt konkret vil Jakob Ellemann-Jensen halvere momsen fra 1. juni og resten af 2020. Det skal skabe op mod 10.000 arbejdspladser, siger Venstres formand:

- Danmark står i en alvorlig og meget dyb krise. På bare to måneder er der kommet 50.000 flere ledige i Danmark. Der er over 170.000, der er sendt på lønkompensation. Vi har simpelthen brug for at få genstartet dansk økonomi, siger Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/