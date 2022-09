Ellemann vil have valg nu trods dårlige meningsmålinger

- Jeg vil slutte med en opfordring til statsministeren om at udskrive valg. Nu.

Sådan afslutter Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sin tale torsdag ved Dansk Erhvervs Årsdag i København.

- Tag nu konsekvensen af, at der ikke længere er et flertal i Folketinget bag regeringen.

- Og få afholdt den valgkamp og få renset luften og kom i gang med at håndtere de enorme udfordringer, vi står over for, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor vi kigger ind i et økonomisk stormvejr og en buldrende inflation.

- De ting kan ikke vente, så lad os nu få det valg, så vi kan få en ny start og komme i gang med arbejdet.

- For vi har brug for en ny regering, som vil fortsætte udviklingen af Danmark, som skal være ansvarlig og realistisk, og som danskerne kan regne med, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre-formandens valgreference handler om, at De Radikale har lovet at stemme for et mistillidsvotum mod regeringen, hvis ikke statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver folketingsvalg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.

Det sker som konsekvens af regeringens håndtering af Minksagen, som selv Mette Frederiksen nu vil gå med til at betegne som "en politisk skandale", efter at statsministeren ellers havde stillet spørgsmålstegn ved det.

Sagen, hvor regeringen i november 2020 besluttede at aflive alle mink i Danmark, uden at der var lovhjemmel til det, kostede i første omgang daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) ministerposten.

I juni i år kom Minkkommissionen, som Folketinget nedsatte, så med en sønderlemmende kritik af regeringens håndtering. Det førte til en næse til Mette Frederiksen.

Herudover vurderede kommissionen, at der var grundlag for, at ti embedsmænd kan drages til ansvar for deres rolle i sagen.

Ikke alle sager er afsluttet. Men foreløbig er Rigspolitiets chef, Thorkild Fogde, blevet hjemsendt. Det samme er tilfældet for departementschef Henrik Studsgaard fra Miljøministeriet.

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, er blevet tildelt en advarsel. Imens har Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, modtaget en irettesættelse.

Jakob Ellemann-Jensens valgønske kommer på et tidspunkt, hvor Venstre er blevet overhalet af De Konservative ifølge meningsmålingerne.

For halvanden uge siden var Venstre helt nede på 11 procent af stemmerne i en måling, som analyseinstituttet Voxmeter foretog for Ritzau.

Det var den dårligste Voxmeter-måling for Venstre siden 2002. Det er det tidsrum, Voxmeter har målt opbakningen til partierne.

Og selv om den seneste Voxmeter-måling giver Venstre en smule fremgang med 11,8 procent af stemmerne, er der langt op til De Konservatives 16,4 procents opbakning.

/ritzau/