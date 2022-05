Ellemann vil koordinere udvikling og indkøb af våben med EU

Hvis et flertal af danske vælgere stemmer for at afskaffe Danmarks EU-forsvarsforbehold, så ser Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen gerne, at Danmark indgår i samarbejdet om udvikling af militær teknologi.

Det siger han onsdag aften i forbindelse med den sidste partilederdebat inden valgdagen onsdag.

- Jeg synes bestemt, at vi skal gå med, siger han på vej ind til debatten, som blev afholdt i DR's koncerthus.

Konkret er det det permanent strukturerede forsvarssamarbejde, Pesco, som Jakob Ellemann-Jensen henviser til.

Det blev etableret i 2017 og handler om, at de europæiske lande skal arbejde tættere sammen om forsvarspolitik og udvikling af militær teknologi. Det kan være udvikling af droner, anti-ubådsvåben og en ny europæisk angrebshelikopter. Det omhandler også samarbejdet om cybersikkerhed.

Pesco-samarbejdet er netop et af de områder, hvor Danmark ikke er med på grund af forsvarsforbeholdet.

Bliver forsvarsforbeholdet afskaffet, er det op til Folketinget at beslutte, om Danmark skal være med i Pesco-samarbejdet. Det vil også være muligt kun at gå ind i dele af samarbejdet.

- Det handler både om mobilitet, om logistik, udvikling af våben, indkøb og så videre, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Adspurgt om han vil med i alle dele af Pesco-samarbejdet, svarer V-formanden:

- Ja, i udgangspunktet. Men det er jo, hvad der tjener danske interesser bedst.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) er åben for at indgå i flere dele af Pesco-samarbejdet. Hun har særligt under valgkampen talt om vigtigheden af at arbejde sammen i EU om cybersikkerhed.

Hun nævner også indkøb af for eksempel våben, da hun ankommer til partilederdebatten:

- Der er et ønske om på tværs af lande at arbejde mere sammen for eksempel om indkøb af våben, så vi, når mange af os har besluttet at bruge flere penge på forsvar, ikke bare bruger flere penge, men også koordinerer, så der også er noget sund fornuft i indkøbet. Så på nogle forskellige områder synes jeg, det vil være godt for Danmark at samarbejde.

Mette Frederiksen understreger dog, at det er noget, Folketinget først vil skulle tage stilling til, hvis forsvarsforbeholdet afskaffes i forbindelse med folkeafstemningen onsdag.

- Så jeg synes, at det, man skal tage stilling til i morgen, grundlæggende er, om man synes, at Danmark skal være med i det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde, der er, siger hun.

/ritzau/