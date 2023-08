Ellemann vil omorganisere i styrelse efter våbenskandale

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) står foran en omorganisering efter en skandalesag om indkøb af våben.

Det garanterer forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at han tirsdag har orienteret forligskredsen bag forsvarsforliget samt Folketingets Finansudvalg om sagen, hvor der blev givet flere usande oplysninger om indkøbet af artillerisystemer fra israelske Elbit Systems.

- Der er brug for, at vi ser på, hvordan Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er skruet sammen. Er der brug for mere ledelseskraft? Er der brug for, at vi organiserer det her anderledes?

- Når sådan noget kan ske - med den struktur vi har i dag - så er der noget, der taler for, at den skal laves om, siger Ellemann på et pressemøde i Forsvarsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efterfølgende bekræfter han over for TV2 News, at han vil have ændringer i strukturen.

- Der kommer til at ske ændringer.

Ministeren har tirsdag sagt, at han vil have en uvildig advokatundersøgelse af sagen, der indtil nu alene har været undersøgt at FMI og Forsvarsministeriet selv.

Blandt andet fik Folketingets partier i januar mindre end en uge til at godkende købet af Elbit-artilleri, og det har Jakob Ellemann tirsdag undskyldt, da det ikke var nødvendigt. Den reelle frist var på over fem måneder.

Folketingets partier blev heller ikke informeret om, at der ikke blev indhentet tilbud fra alle andre mulige leverandører. Herunder fra franske Nexter, som leverede de kanoner, der skulle erstattes, da Danmark havde doneret dem til Ukraine.

- Baseret på denne sag, og baseret på de donationer, der er foregået til Ukraine, men navnlig også med det fremadrettede, hvor vi skal bruge rigtig, rigtig store beløb på forsvar, så mener jeg, at der er brug for, at vi ser på, hvordan vi har skruet FMI sammen, siger Ellemann på pressemødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ellemann tager ansvaret for, at han ikke gav Finansudvalget bedre tid til at tage stilling til indkøbet af artillerikanoner fra Elbit Systems.

Han siger, at det er op til andre at tage stilling til mulige konsekvenser for ham. Dog siger han samtidig:

- Jeg mener ikke, at denne sag i sig selv betyder, at jeg skal trække mig som minister, siger Jakob Ellemann-Jensen (V).

Trods rækken af fejl og urigtige oplysninger til Folketinget har forsvarsministeren tillid til sit embedsværk, understreger han:

- Jeg har tillid til både mit departement og min styrelse.

/ritzau/