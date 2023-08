Ellemanns eksrådgiver er tilbage hos Troels Lund efter kort pause

Jakob Ellemann-Jensens tidligere særlige rådgiver Jakob Ullegård er blevet genansat i Forsvarsministeriet.

Det sker, blot en måned efter at Jakob Ullegård stoppede i ministeriet for at "suge lidt luft ind".

Han skal nu være forsvarsminister Troels Lund Poulsens (V) særlige rådgiver, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ved SVM-regeringens tiltræden gik Jakob Ullegård fra at være Venstres sekretariatschef til at blive særlig rådgiver for Jakob Ellemann-Jensen (V).

Artiklen fortsætter under annoncen

Men 17. maj meddelte han, at det var slut fra 31. juli - dagen inden, at Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage til Forsvarsministeriet efter sin sygemelding.

- Nu har jeg sagt op, så jeg følger Troels Lund Poulsens vikariat til dørs. Og tager så en pause for at puste ud for en stund, skrev Jakob Ullegård dengang på LinkedIn.

- For der har været mange travle og lange dage, uger og måneder. Dernæst håber jeg at kaste mig over nye gode sager, når der er gået noget tid. Hvad det bliver, det ved jeg ikke. Men det må tiden og jobmarkedet vise.

Han vender nu tilbage til Forsvarsministeriet fra 4. september.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her bliver han kollega med tidligere pressechef i Venstre Søren Olufsen, der siden 23. august har været Troels Lund Poulsens anden særlige rådgiver. Før det var han særlig rådgiver i Økonomiministeriet.

Jakob Ullegård har også blandt andet været markedsdirektør i Dansk Erhverv, direktør hos Danske Rederier og kommunikationschef hos Dansk Energi.

Det er heller ikke første gang, at han har været særlig rådgiver for forsvarsministeren. Tilbage i 2011 var han særlig rådgiver for Gitte Lillelund Bech (V).

/ritzau/