Ellemann-Jensen har endelig selv indset, at han har gabt over for meget. Men erkendelsen kommer for sent

Jakob Ellemann-Jensen har med sit ministerskift erkendt, hvad mange længe har vidst: Han havde gabt over alt for meget med sine tre store poster. Erkendelsen kom så sent, at det svækker troen på hans dømmekraft, men skiftet kan alligevel gavne Venstre i længden