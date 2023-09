Elpriserne styrtdykker tirsdag og går i minus

Blæsevejr sætter gang i vindmøllerne, og det sender tirsdag elprisen under nul.

Det viser tal fra elbørsen Nord Pool.

Det er den rå elpris, der rammer et negativt niveau tirsdag, så det vil ikke betyde fuldstændig gratis strøm for den almindelige forbruger.

Men der er penge at spare, hvis den store kogevask sættes over. Det siger Kristian Rune Poulsen, chefkonsulent i Green Power Denmark, der er talerør for den danske energisektor.

- Elpriser er sammensat af den rå elpris, som vil være et negativt bidrag, og så betaler vi for at få strømmen ført frem og nogle afgifter, siger han.

- Alt i alt gør det, at vi stadig betaler penge for at bruge strøm, men beløbet er noget lavere end de mange andre dage, hvor elprisen ikke er negativ.

Strømmen bliver billigst vest for Storebælt mellem klokken 14 og 15 tirsdag, hvor prisen kommer ned på 61,55 øre per kilowatt-time (kWh), når man inkluderer samtlige afgifter, viser data fra Norlys, som er en andelsejet energi- og telekoncern.

En time senere er det billigst øst for Storebælt med en pris på 62,69 øre per kWh.

Der har i 2023 været 302 timer, hvor prisen på el har været negativ ifølge Børsen. Dermed slås rekorden fra 2020.

- Vi har set høje priser, men især også de negative og meget lave elpriser, når vi har haft meget vind, siger Kristian Rune Poulsen.

En anden vigtig faktor er solceller, der særligt er kommet frem i de seneste par år. De har ifølge chefkonsulenten været med til at give negative elpriser hen over sommeren.

- Her på vej ud af energikrisen er det blevet tydeligt, at alt det sol og vind, som vi har kæmpet for at få op de seneste par år, det er virkelig begyndt at kunne mærkes på elpriserne, siger Kristian Rune Poulsen.

/ritzau/