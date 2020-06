EL's retsordfører vil coronatestes efter demonstration

Rosa Lund vil testes for corona og holde afstand de næste dage efter deltagelse i stor demonstration søndag.

Flere end 15.000 mennesker deltog søndag i en antiracistisk demonstration i København, og blandt dem var flere politikere.

En af dem var Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, og hun vil nu testes for coronavirus samt holde afstand de næste dage.

Det skriver hun på sin Facebook-side.

Politikeren har delt et opslag fra Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten.

Heri beskriver Pelle Dragsted, at han synes, at kritikken af demonstrationerne "har noget på sig", og at man ved, at store forsamlinger kan være årsag til smitte med coronavirus.

Han opfordrer ligeledes til, at man tager sine forholdsregler, hvis man var til stede ved demonstrationen.

- Helt enig med Pelle. Jeg holder ekstra afstand de næste par dage og bliver testet, skriver Rosa Lund til opslaget.

Flere fagfolk har med bekymring set billederne af de mange tusind mennesker, der var tæt samlet til demonstration søndag.

Demonstrationen blev holdt som følge af den sorte amerikaner George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis, USA, for to uger siden.

Også SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, var til stede ved demonstrationen, og han beretter om, at mange af de tilstedeværende stod meget tæt. Det er ikke ansvarligt, mener SF'eren.

Han berettede ligeledes om, at han ikke på noget tidspunkt hørte arrangørerne advare om, at folk stod for tæt.

Under coronakrisen har der været en grænse for forsamlinger på ti personer. Søndag gjaldt reglen stadig, mens man mandag har hævet grænsen til 50.

Men demonstrationer er undtaget reglen, såfremt de bliver meldt til myndighederne, og der bliver givet tilladelse til dem.

