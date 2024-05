Else, Birthe og Kirsten er mest udsatte for svindel

Else, Birthe, Kirsten og Jytte er blandt de øverste på listen over navne, som svindlere i Midt- og Vestsjælland går målrettet efter.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Navnene, der optræder på listen, tilhører ofte borgere fra den ældre generation, fortæller Thomas Tarpgaard, der er politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Hvis man har et navn i denne kategori, skal man være særligt opmærksom - om det er en selv, ens mor, bedstemor, nabo eller en nede i kortklubben, så tag en snak, om at dette fænomen desværre findes, og at man kan risikere at blive svindlet over telefonen, siger han.

De ti mest udsatte navne er på kvinder, men også mandenavne som Ole, Jan og Hans optræder på listen.

Antallet af ældre, der udsættes for svindel, har de seneste år været stigende, viser en opgørelse.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev 787 personer over 60 år i politikredsens ti kommuner udsat for svindel i 2023.

Der er enorme samfundsmæssige kræfter på spil, når man udnytter den tillid, vi i øvrigt har til hinanden, fortæller Thomas Tarpgaard.

Udover at de ældre mister deres pension og dermed deres livsgrundlag, så mister de også tilliden til det øvrige samfund, som bliver udnyttet af svindlerne.

Det kan føles enormt skamfuldt for de ældre at blive snydt, uddyber Thomas Tarpgaard.

- Flere oplever livslede, selvmordsforsøg og i vores politikreds har vi et konkret selvmord som følge af at være blevet svindlet, siger han.

Politiet opfordrer til at få lavet udeladt nummer, så man ikke kan blive søgt frem på sit navn på telefonlisterne.

- Vi opfordrer også til at gøre sin facebookprofil privat, så udefrakommende ikke kan komme ind og læse med. Uden baggrundsviden om den pågældende man ringer op, er det lidt sværere at indlede en indsmigrende samtale, siger Thomas Tarpgaard.

Hvis man får et uønsket opkald, skal de ældre heller ikke være bange for at lægge på.

- Mange mennesker er opdraget superhøfligt, og det er godt, men i et tilfælde, hvor man er i tvivl, må man gerne være uhøflig, sige farvel og tak og lægge på, siger han.

/ritzau/