Elselskab vil forbyde varmepumper for visse områder

Lektor kalder forslag om at droppe varmepumper i områder, hvor fjernvarme er en mulighed, for en god idé.

Energiselskabet Ewii foreslår, at de klimavenlige og strømslugende varmepumper forbydes i områder, hvor fjernvarme er en mulighed.

Det skriver Avisen Danmark.

Forslaget bunder i, at det danske elnet er nedslidt og presset af den grønne omstilling.

Så selv om elektrificeringen i den grønne omstilling er helt central, herunder også varmepumper, skal elnettet først udskiftes, hvis elselskaberne skal kunne følge med.

Det fortæller Lars Bonderup Bjørn, der er direktør i elselskabet Ewii, til Avisen Danmark. Ewii leverer blandt andet el, varme og fiber i trekantsområdet.

Ewiis forslag er derfor, at vi skruer ned for elektrificeringen i nogle bestemte områder af landet.

- Jeg mener, at man politisk skal indføre en regel om, at bor man i et område med fjernvarme, skal man tilslutte sig det i stedet for at få varmepumpe, siger han til Avisen Danmark og fortsætter:

- Det vil være et opgør med den fritvalgs-ideologi, vi har på området, men det vil medvirke til en bedre energiplanlægning og dermed færre nedbrud.

Ifølge Danmarks Statistik står varmepumper kun for knap fem procent af opvarmningen i Danmark, men opvarmningsformen blev næsten fordoblet fra 2016 til 2021, hjulpet frem af grønne tilskudsordninger.

Energiselskabets forslag kan give god mening, vurderer Peter Sorknæs, der er lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Han ser fordele ved at benytte fjernvarme i stedet for varmepumper for både klima og pengepung.

- Fjernvarme bliver stadig mere klimavenligt, og det er billigere i forhold til integrationen af vedvarende energi, hvis vi udnytter og udbygger det. Det er en åbenlys bedre løsning end varmepumper i rigtig mange tilfælde, siger Peter Sorknæs til Avisen Danmark.

Ifølge lektoren giver det dog stadig mening at bruge varmepumper i de områder, hvor fjernvarme ikke kan betale sig. Det er typisk lavere befolkede områder, forklarer han.

