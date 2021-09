Elton Johns septemberkoncert i København er udskudt til 2023

Den 74-årige, britiske sanger Elton John har udskudt sin stort anlagte afskedsturné, der stod til at gå i gang i efteråret 2021.

Det oplyser Elton John og arrangøren Live Nation i en pressemeddelelse.

Det betyder blandt andet, at sangerens planlagte koncert i Royal Arena i København den 28. september er udskudt til 5. juli 2023.

Alle billetter til den udskudte koncert vil gælde til den nye dato.

Årsagen til udskydelsen er, at Elton John sidst på sommeren faldt og slog sin hofte. Han skal derfor opereres for at undgå komplikationer på længere sigt.

- På trods af omfattende behandling er smerten fortsat og blevet værre, og det har gjort det sværere og sværere for mig at bevæge mig.

- Det er blevet anbefalet, at jeg bliver opereret hurtigst muligt for at komme tilbage i topform og for at sikre, at der ikke er nogen længerevarende komplikationer, lyder det fra Elton John.

Turnéen, der hedder "Farewell Yellow Brick Road", skulle være gået i gang i efteråret 2021 og fortsætte frem til 2023.

Hele turnéen vil nu i stedet blive afholdt i 2022 og 2023.

Elton Johns koncert i Horsens den 7. juni 2022 påvirkes ikke umiddelbart.

Den britiske popstjerne er en af de bedst sælgende musikere nogensinde og kendes blandt andet for hits som "Your Song" og "Rocket Man".

På trods af sin forestående operation spiller han en enkelt koncert i 2021. Det drejer sig om et velgørenhedsarrangement den 25. september.

- Jeg ønsker ikke at skuffe en velgørende organisation.

- Der er også kun tale om fem sange, hvilket fysisk ikke er lige så krævende som at spille næsten tre timer hver aften under en turné, hvor man samtidig hele tiden rejser på tværs af forskellige lande, forklarer Elton John.

"Farewell Yellow Brick Road" begynder nu 19. januar 2022 i New Orleans.

