EMA kommer med opdateret AstraZeneca-vurdering i april

Lægemiddelagentur gentager, at der ikke er fundet sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccine og blodpropper.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) understreger, at man fortsat vurderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem blodpropper og AstraZenecas vaccine mod covid-19.

EMA undersøger fortsat indberetningerne, og EMA's sikkerhedskomité (Prac) vil komme med en "opdateret anbefaling om sagen" mellem 6.-9. april.

Det skriver EMA i en pressemeddelelse.

- Prac fortsætter sin vurdering af de indberettede tilfælde. I denne kontekst indkalder EMA en ad hoc-ekspertgruppe 29. marts for at give yderligere input, skriver EMA.

En række eksperter vil blive indkaldt, som skal hjælpe sikkerhedskomitéen med at fastslå, om der kan være "mulige underliggende risikofaktorer", og som kan komme med "yderligere data nødvendig for at få en dybere forståelse af de observerede tilfælde og potentielle risiko".

Vaccinen fra AstraZeneca er blevet sat i forbindelse med en række blodpropper og dødsfald i flere lande.

Danmark var et af de første lande til at sætte brugen af vaccinen i bero for to uger siden, og torsdag er pausen forlænget med yderligere tre uger, oplyste Sundhedsstyrelsen.

Blodpropper er sjældne hos folk, der har modtaget vaccinen, men de er en del af et meget usædvanligt sygdomsbillede.

Patienterne har ud over flere blodpropper et lavt antal blodplader i blodet. Blodplader er det stof i blodet, der hjælper blodet med at størkne, og derfor forventer læger typisk et meget højt antal blodplader ved blodpropper.

/ritzau/