Emma og William er fortsat de mest udbredte børnenavne

Blandt børn i alderen et til ni år hedder flest i Danmark fortsat Emma og William, viser årlig navneopgørelse.

Det er fortsat Emma og William, der topper listen over de mest populære børnenavne.

Det viser Danmarks Statistiks årlige opgørelse over navne. Tallene er opgjort 1. januar 2022.

I aldersgruppen et til ni år er der 5077 børn, der hedder William, mens 4155 hedder Emma. Også året før lå navnene i top.

Blandt de ældste fra 90 til 99 år er der flest, der hedder Inger og Hans med henholdsvis 1158 og 593 personer.

De mest udbredte navne, hvis man kigger ud over hele befolkningen, er fortsat Anne og Peter. De to navne topper dog ikke en eneste af de forskellige alderskategorier.

I alt hedder 44.466 piger og kvinder Anne, mens 47.308 drenge og mænd hedder Peter.

Ser man på, hvad nyfødte blev navngivet i første halvår af 2021, er Emma og William dog skubbet af tronen. Flest piger blev navngivet Alma, mens Emma var nummer seks på listen.

Hos nyfødte drenge fik flest navnet Oscar i det første halvår. Derefter fulgte Karl og William.

Hvor Anne er det mest udbredte navn hos piger og kvinder i alle landets fem regioner, topper Peter kun listen for drenge og mænd i Region Hovedstaden.

I Region Sjælland er navnet Michael mest udbredt, i Syddanmark er det Lars, mens Jens topper listen i både Nordjylland og Midtjylland.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser også, at over 6000 personer skiftede fornavn i 2021. Det er det højeste antal, siden navneloven blev ændret for 15 år siden.

Af de i alt 6281 personer tog 569 personer et navn, der ikke eksisterede i forvejen.

To ud af tre af dem, der ændrede fornavn, var kvinder.

Da navneloven blev ændret i 2006, blev det gjort billigere at ændre sit navn. Det blev blandt andet også muligt at gøre sit mellemnavn til efternavn.

/ritzau/