En af tre læger fra nabolande forlader Danmark efter uddannelse

Svenske og norske læger uddannet i Danmark forlader oftere landet end andre udenlandske læger.

Når norske og svenske læger tager deres uddannelse i Danmark, er det langt fra en garanti for, at de også senere bliver læger på danske hospitaler eller praktiserende læger her i landet.

Det viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Her er det opgjort, hvor mange af de svenske og norske læger, der tager deres uddannelser i Danmark, der tre år efter endt uddannelse er blevet i Danmark.

Tallene viser, at 35 procent af lægerne fra Sverige og 42 procent af lægerne fra Norge har forladt Danmark tre år efter at have taget sin uddannelse her.

Der er udelukkende tale om svenske og norske personer, der er kommet til Danmark, efter at de er fyldt 20 år.

Dermed udvandrer svenske og norske læger uddannet i Danmark oftere end læger fra andre lande, der har taget deres uddannelse i Danmark. Her er det sammenlignelige tal 26 procent.

For de indvandrere, der er kommet til Danmark, før de er fyldt 20 år, og som har taget en lægeuddannelse i landet, arbejder 85 procent af dem enten som hospitalslæge eller praktiserende læge tre år efter endt uddannelse.

Det er nogenlunde samme andel som personer af dansk oprindelse.

/ritzau/