En af ud ti elever dumper i dansk og matematik

De der dumper dansk og matematik, kan ikke komme på en ungdomsuddannelse. Det sker for 5000 elever hvert år.

Hvis skoleelever ikke kan bestå dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve, så vinker de farvel til en ungdomsuddannelse. Det er en realitet for næsten hver tiende altså for 5000 unge mennesker hvert år.

Det viser en analyse fra Dansk Industri, skriver Politiken torsdag.

- Hvis vi efterlader 5000 mennesker hvert år på perronen, fordi de ikke er i stand til at bestå dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen, har vi altså et problem, siger Mette fjord underdirektør i Dansk Industri til Politiken.

Analysen viser også, at der er store kommunale forskelle på tallene.

I Langeland Kommune er det 21 procent af eleverne, der ikke består de to fag, og kun to procent i Hørsholm, skriver avisen.

- Isoleret set er det 242 folkeskoler ud af 1084, hvor mere end ti procent af eleverne ikke består de to fag ved afgangsprøven. Det er et problem for samfundet, siger Mette Fjord.

I Kalundborg Kommune består 14,5 procent af eleverne ikke de to fag.

Ifølge direktør i kommunen Michael Gravesen før det ondt, fordi der er en forpligtelse om at få hjulpet eleverne videre i deres liv, herunder at kunne få en ungdomsuddannelse.

Internationalt set ligger danske 15-årige bedre end gennemsnittet i de såkaldte Pisa-undersøgelser, som 79 lande medvirker i, skriver Politiken.

/ritzau/