”En afgrundsdyb frustration”: Justitsministeren har overskredet svarfristen på 158 udvalgsspørgsmål

Fire uger. Så lang tid har ministre til at svare på spørgsmål, der er stillet i et af Folketingets mange udvalg. Det står sort på hvidt i de Christiansborg-ansattes regelsæt, Folketingets forretningsorden. Men justitsminister Peter Hummelgaard (S) havde i sidste uge hele 158 ubesvarede udvalgsspørgsmål, som havde overskredet svarfristen.

Han er dermed den minister, som har allerflest ubesvarede spørgsmål liggende, som har overskredet svarfristen. Det ældste ubesvarede spørgsmål kan dateres tilbage til den 27. februar i år og kommer fra it-ordfører og formand for Udvalget for Digitalisering og It, Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

”Det er jo vildt. Mit spørgsmål handler om telelogning og overvågning af borgere, og om dansk praksis er i overensstemmelse med EU-retten. Så det er jo ikke et ligegyldigt spørgsmål. Det er ret utroligt, at justitsministeren på den måde skalter og valter med de regler, vi har,” siger hun.

Peter Hummelgaard er den absolutte højdespringer, når det kommer til ikke at svare på udvalgsspørgsmål i tide. Helt konkret havde justitsministeren i sidste uge 303 ubesvarede spørgsmål, hvoraf 158 havde overskredet tidsfristen. Det svarer til 52 procent. Det viser et dataudtræk fra Folketingets hjemmeside, som Kristeligt Dagblad foretog onsdag i sidste uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den eneste minister, som nærmer sig Peter Hummelgaards niveau, når det kommer til ikke at svare i tide, er uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (Mod). Hun har i dag 41 ubesvarede spørgsmål, hvoraf 11 ikke er blevet besvaret tidsnok. Det svarer til 26,8 procent.

De resterende ministre har blot et par eller en håndfuld spørgsmål, som ikke er blevet besvaret inden for fire uger.

15 af de i alt 23 ministre har slet ingen spørgsmål, som har ligget længere end én måned. Det gælder også indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), som er den minister, som har fået næstflest spørgsmål. Siden folketingsvalget har hun fået 832 udvalgsspørgsmål, hvoraf alle er blevet responderet inden for fristen.

"Tavlen viskes ren"

Det hører med til historien, at justitsministeren er den minister, der får allerflest spørgsmål fra diverse udvalg. Siden valget har han fået hele 1427 udvalgsspørgsmål. Langt de fleste kommer fra Retsudvalget.

Her er retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) en særdeles flittig spørger. Ud af de i alt 1323 spørgsmål, som er blevet stillet i Retsudvalget, står hun for 418 af dem. Hun fortæller, at hun har ”en afgrundsdyb frustration” over justitsministerens ”urimeligt lang svartid og svar, der ikke er fyldestgørende”.



Hun forklarer også, hvorfor hun på papiret ser ud til at være markant mere spørgelysten end de andre medlemmer af Retsudvalget:



”Ved et folketingsvalg, eller når Folketinget åbner én gang om året, bliver alle ubesvarede spørgsmål slettet. Tavlen viskes ren. Jeg har i år været så tilpas stædig, at jeg har stillet alle de mange ubesvarede spørgsmål fra før valget igen i dette folketingsår. Derfor er der usædvanligt mange spørgsmål med mit navn på,” siger hun og tilføjer:



”Hvis regeringen – herunder Justitsministeriet - har en strategi med at lade ubelejlige spørgsmål dø, når folketingsåret skifter, så virker den nok efter hensigten for nogle folketingsmedlemmer, som ikke får fulgt op på dem i en verden med mange, skiftende politiske sager. Det er krævende at holde tråd i.”



Kan de mange ubesvarede spørgsmål og de overskredne svarfrister hos justitsministeren hænge sammen med, at du alene står for 418 spørgsmål?

”Måske. Men så kunne justitsministeren jo bare have svaret på spørgsmålene før valget.”

Klage og igangsat oprydning

Kristeligt Dagblad har efterspurgt et interview med justitsminister Peter Hummelgaard. Han ønsker ikke at medvirke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men "Justitsministeriet kan afvise, at ministeriet bevidst skulle undlade at besvare spørgsmål," skriver ministeriets pressetjeneste i en mail. Her bliver det også forklaret, at ministeriet arbejde på at nedbringe puklen af ubesvarede spørgsmål, som har hobet sig op i løbet af sommeren, hvor mange i ministeriet har holdt ferie. I en mailen står der også:

"Ministeriets egen opgørelse viser, at ministeriet i indeværende folketingsår har besvaret 83 pct. af alle udvalgsspørgsmål inden for fristen. Justitsministeriet har pr. 4. september modtaget mere end 1.330 udvalgsspørgsmål i indeværende folketingsår, hvilket er næsten dobbelt så mange som det ministerium, der har modtaget næstflest spørgsmål."

Avisen har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Søren Gade (V), da han som Folketingets formand blandt andet skal sørge for, at politikerne overholder Folketingets forretningsorden.

Den presseansvarlige i Formands- og Direktionssekretariatet skriver i en mail, at Søren Gade ikke ønsker at medvirke da "der er klaget til Folketingets formand over justitsministerens svartider på udvalgsspørgsmål". Hvem der har indsendt klagen, ønsker man ikke at oplyse. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) bekræfter dog over for Kristeligt Dagblad i en sms, at hun har indsendt en klage til Folketingets formand.

Efter Kristeligt Dagblad i sidste uge begyndte at sætte fokus på justitsministerens mange overskredne svarfrister er Peter Hummelgaard begyndt at rydde op. Tirsdag i denne uge var puklen således nedbragt til 276 ubesvarede spørgsmål, hvoraf 113 af disse har overskredet svarfristen på fire uger - det svarer til 40,9 procent.

Lisbeth Bech-Nielsens spørgsmål, der er mere end et halvt år gammelt, er fortsat ikke besvaret.