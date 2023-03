En ”alvorlig” og ”betændt” sag: Partier vil have undersøgt, om Vanopslagh skal politianmeldes

Vi har hørt det så mange gange før: De danske sygehuse er i krise. Men selvom de negative historier om lange ventetider bygger på benhårde realiteter, tegner der sig et anderledes positivt billede, hvis man spørger patienterne.

Ifølge en ny undersøgelse fra Danske Regioner vender langt de fleste tilfredse hjem efter indlæggelser og ambulant behandling på de danske hospitaler, skriver Ritzau. Størst er tilfredsheden med personalet, der opleves som "venligt og imødekommende".

Men betyder det, at sundhedsvæsenet er blevet talt længere ned under gulvbrædderne, end der egentlig er grund til? Du kan blive klogere her.

Få benytter sig af støttesamtaler i forbindelse med abort

Sundhedsvæsenet spiller også en væsentlig rolle i de støttesamtaler, der skal hjælpe kvinder med at bearbejde følelser før og efter en abort. I snart 25 år har samtalerne været et dansk lovkrav, men i dagens avis kan man læse, at støttesamtalerne i mange tilfælde slet ikke finder sted. Eksempelvis blev der sidste år holdt 2700 samtaler, på trods af at der i perioden fra juli 2021 til juni 2022 blev foretaget knap 12.400 aborter. Men hvad skyldes det? Læs med her, og få alle nuancerne.

Polsk aktivist straffes for uddeling af abortpiller

Morgensamling skal forbi Polen, hvor abort også er på dagsordenen. For mens kvinder herhjemme har haft ret til fri abort de seneste 50 år, er historien en anden hos vores sydøstlige genboer. Det blev slået fast med syvtommersøm, da en polsk abortaktivist i går blev idømt otte måneders samfundstjeneste for ”medvirken til abort”, fordi hun havde givet en pakke abortpiller til en anden kvinde. Det skriver blandt andre The Guardian.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International er dommen den første af sin slags i Europa, og den får hårde ord med på vejen. "Et deprimerende lavpunkt", lyder det blandt andet.

Partier: Vanopslagh skal politianmeldes

Tilbage i Danmark kan domstolene snart risikere at stå med en sag, hvor partileder Alex Vanopslagh (LA) spiller hovedrollen. I går kunne Morgensamling fortælle, at flere jurister i Information anbefalede, at politikeren bliver efterforsket for bedrageri efter uberettiget at have fået en gratis lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Nu tilslutter Enhedslisten og Alternativet sig koret af kritiske stemmer. Ifølge DR vil partierne nemlig bede Folketingets Præsidium om at undersøge, om Vanopslagh skal retsforfølges. Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, kalder sagen "meget alvorlig og betændt" og påpeger, at meget tyder på, at Vanopslagh har handlet med forsæt.

Andre vigtige historier fra døgnet:

Mysteriet om de sprængte gasrørsledninger fortsætter. Et objekt er ifølge Ritzau dukket op nær Nord Stream 2-rørledningen, som blev ramt af eksplosioner sidste år. Det er endnu uklart, hvilket objekt der er tale om, men ifølge myndighederne er det ikke til fare for hverken mennesker eller skibsfart.

Et uheldigt sammenstød mellem amerikansk og russisk militær fandt sted i går. Ifølge amerikansk militær fik et russisk jagerfly en amerikansk drone til at styrte ned over Sortehavet ved blandt andet at hælde brændstof ud over den. Rusland afviser anklagen.

Den Ukrainske præsident Zelenskyj afskedigede i går tre ukrainske guvernører uden at give en årsag. Fyringen kommer i kølvandet på årelange problemer med korruption, men det er endnu uklart, hvorvidt korruption også spiller en rolle i de nye sager.

Kirke på hjul klar til at rulle ud

I mandags kunne Kristeligt Dagblad blandt andre medier berette, at 80 procent af danskerne oplever et "stort" eller "meget stort" åndeligt behov. Og nu er der godt nyt til dem, for hvem kirken stiller det behov.

I Aarhus har en helt ny type kirke nemlig set dagens lys: en rullende kirke på hjul. Til TV 2 Østjylland siger Esben Andersen, der er provst i Aarhus Vestre Provsti, at kirkevognen er den første af sin slags i landet. Om den kan være med til at øge kirkens relevans i lokalsamfundene, vil tiden vise, men optimismen er stor blandt folkene bag.