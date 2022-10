En fjerde statsministerkandidat kan ikke afskrives

Ved søndagens valgdebat mellem de tre statsministerkandidater på TV 2 fremhævede statsminister Mette Frederiksen (S), at hun i modsætning til de to borgerlige modkandidater har tre års erfaring med jobbet som statsminister, endda i en meget vanskelig periode for landet.

Politisk var det mest interessante, at debatten yderligere forstærkede billedet af, at den politiske forskel mellem de tre kandidater og deres partier dag for dag bliver mindre. Socialdemokratiet vil for eksempel nu fjerne afgiften på naturgas, som både SF og Venstre tidligere har foreslået. Partiet vil også sænke bundskatten med fire milliarder kroner årligt med penge, som skal hentes ved at effektivisere jobcentrene. Venstre foreslog for et par måneder siden næsten det samme – at der skulle spares tre milliarder kroner på jobcentrene, som skulle bruges til at give et såkaldt jobfradrag på 3000 kroner om året for alle, der er i arbejde. Også en lettelse af skatten ”i bunden”.