En fjerdedel af borgere over 65 år er ikke revaccineret

Social- og ældreministeren opfordrer borgere over 65 år til at få tredje stik så hurtigt som muligt.

Blandt danskere over 65 år har i alt 74,9 procent fået tredje stik med en vaccine mod covid-19.

Det vil sige, at der er en fjerdedel af den gruppe, der endnu ikke har fået tredje stik.

Det viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) kommer i den forbindelse med en appel til borgerne over 65 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har ganske meget brug for, at alle bliver revaccineret - og hellere i dag end i morgen.

- Lige nu kan vi se en pandemi i vækst med den nye Omikron-variant, og vi kan desværre se, at de ældre aldersgrupper er overrepræsenteret blandt de indlagte til trods for, at de er underrepræsenterede i smittetallene, siger hun.

I gruppen er der 11,8 procent, der har bestilt tid til revaccination, mens 13,4 procent hverken er blevet revaccineret eller har bestilt tid til det.

Social- og ældreministeren retter en stærk appel til dem, der ikke har booket tid til revaccination, om at de skal gøre det nu.

- Men jeg vil også sige til dem, der har booket en tid lidt ude i fremtiden, at de får undersøgt, om de kan blive vaccineret hos egen læge, hos en anden læge, på det lokale apotek, eller at de går ind på vacciner.dk og ser, om der er kommet en ledig tid, siger hun.

Hun opfordrer desuden pårørende til at tilbyde at hjælpe ældre med at bestille tid eller komme frem til vaccinationsstedet.

Borgere over 65 år har kunnet få tredje stik siden 1. oktober i år. Siden er det blevet muligt for borgere over 40 år, når det er mere end fire en halv måned siden, at de har fået andet stik.

Når Astrid Krag kommer med opfordringen nu, skyldes det, at smitten er i vækst, og at den nye Omikron-variant har ændret billedet.

- Jeg tror bare, at vi må sige, at Omikron har ændret det hele. Vi har fået en pandemi i pandemien og en utrolig stor vækst i smittetilfælde med Omikron.

- Da det stod klart, hvad den nye variant havde af smittetryk, så opskalerede man, og nu står vi i en situation, hvor vi må rykke sammen, siger hun.

Hun gør også opmærksom på, at der er blevet afsat midler til en vaccinations-hjælpelinje, der er drevet af Røde Kors.

Hjælpelinjen har telefonnummer 3529 9660 og er åben alle dage - også i weekenden - fra 10-16.

/ritzau/