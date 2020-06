En frontzone lørdag giver skyer på årets længste dag

Under sommersolhverv lørdag vil dagen være hele 17,5 timer lang. Men derefter går vi mørkere tider i møde.

Vejret i weekenden bliver ikke ligefrem prangende.

Sådan lyder den korte forudsigelse fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt fredag morgen.

- Det ser desværre sådan ud, at weekenden nok kommer til at stå i regnvejrets tegn, siger hun.

Det køligere og vådere vejr, vi har i vente, skyldes en frontzone, som i løbet af weekenden bevæger sig fra vest mod øst og først søndag aften eller natten til mandag slipper landet helt.

- Fredag ligger denne her frontzone ind over den sydvestlige del af landet, så her kommer der regn og skyer det meste af dagen. Imens har vi en lun østenvind i den nordlige og østlige del af landet. Dog vil der også her være mulighed for regn og tordenbyger, siger Trine Pedersen.

Fredag vil temperaturerne ligge på omkring 20 grader i sydvest, mens de i øst og nord kommer op på mellem 23 og 25 grader.

- Tendensen i dag og lørdag og søndag er, at vi ligger og slås med denne her frontzone. Den slipper først, når weekenden er ved at være forbi, siger meteorologen.

- Lørdag ligger frontzonen pladask på tværs af landet, så med undtagelse af yderkanterne i øst og vest bliver det en skyet dag med temperaturer mellem 18 og 22 grader.

Lørdag går vi desuden mørkere tider i møde, når fænomenet sommersolhverv opstår på den nordlige halvkugle.

I København vil dagen være hele 17 timer, 32 minutter og 15 sekunder lang.

Ved vintersolhverv, årets korteste dag, er dagen kun 7 timer, 1 minut og 19 sekunder lang. Det skriver Illustreret Videnskab.

Søndag holder det sandsynligvis mest tørt i den vestlige del af landet, mens Bornholm, den nordøstlige del af Sjælland og den allernordligste del af Jylland får regn.

- I resten af landet holder det nok overvejende tørt, og så kan der nok også komme lidt sol, siger Trine Pedersen.

Søndag vil temperaturerne ligge på omkring 20 grader.

