En gennemsnitlig lønmodtager får 19.000 retur i feriepenge

Der bliver udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge senest til oktober, er flertal i Folketinget enige om.

Der er udsigt til en udbetaling på cirka 19.000 kroner for den gennemsnitlige lønmodtager, når der senest til oktober bliver udbetalt tre ugers feriepenge.

Et bredt flertal i Folketinget blev natten til mandag enige om at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge.

For at få udbetalt penge skal man have haft et lønnet job i perioden september 2019 til udgangen af august i år.

Den præcise udbetaling afhænger af ens årsindkomst - herunder om man betaler topskat.

Ifølge Danmarks Statistik tjener en gennemsnitlig lønmodtager 455.000 kroner om året.

Med den indkomst har man udsigt til en udbetaling på cirka 19.000 kroner efter skat, viser beregninger fra Danske Bank.

Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank kalder udbetalingen af feriepenge et effektivt værktøj til at sparke gang i forbruget og dermed dansk økonomi.

- Det gode ved det her greb er, at det er nogle penge, som går direkte ned i danskernes lommer, og de penge, der ikke går til opsparing, går direkte til forbrug og ud i økonomien.

Samtidig er det for staten en relativ billig måde at sparke gang i økonomien.

- Det er et lykketræf for staten, at danskerne tilfældigvis har de her penge stående på en indefrosset konto.

- Det er danskernes egne penge, så det skader ikke de offentlige finanser at udbetale dem. Det er derfor en billig løsning for staten, siger hun.

Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven, og pengene skulle egentlig først være udbetalt, når den enkelte går på pension, men tre af ugerne bliver nu skudt afsted for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen.

Parterne i Folketinget har desuden aftalt at forhandle til efteråret om at udbetale de sidste to ugers feriepenge.

For personer uden for arbejdsmarkedet - for eksempel pensionister, dagpengemodtagere og studerende - er der allerede aftalt en skattefri udbetaling på 1000 kroner per person.

/ritzau/