En grå dyne af skyer vil blokere for solen i weekenden

Der er spottet sne på et webkamera i Nordjylland, men vi er stadig langt fra sneboldkampene, siger meteorolog.

Danmark vil i weekenden være dækket af en grå dyne af skyer, som indimellem kan være med regn eller slud.

Sådan lyder den kedelige melding fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner tidligt fredag morgen.

- Her op til weekenden er det ikke solen, jeg vil fokusere på. Vi kan til gengæld glæde os over, at alle dem, der sidder hjemme ved computeren, ikke får genskær i skærmen, siger meteorologen.

Hun fortæller videre, at hele landet fredag vil være dækket af et tykt lag af skyer dagen igennem. Der kan også komme lidt nedbør, enten som regn eller slud.

- Vi har set på nogle webkameraer oppe i Nordjylland, at der har været lidt tøsne. Vi har ingen målinger på, at der har været sne eller slud, men vi har spottet det på et kamera, siger Mette Wagner.

- Men vi er altså slet ikke i nærheden af sneboldkampe, tilføjer hun.

Temperaturerne fredag vil ligge på omkring to grader i dagtimerne og på omkring frysepunktet i nattetimerne.

Vinden vil være let til frisk fra sydvestlig retning. Ved østvendte kyster kan den være hård.

- Det er stort set det samme lørdag, hvor den grå dyne fortsat vil ligge over landet. I de vestlige egne vil der nok komme lidt regn hist og pist, siger Mette Wagner.

Temperaturerne lørdag vil ligge på mellem to og fem graders varme i dagtimerne og på omkring én grad om natten.

- Der er ikke den store variation mellem dag og nat og heller ikke de store ændringer i vinden, siger meteorologen.

Søndag bliver også skyet med en smule regn indimellem, og temperaturerne vil ligge på mellem to og fem grader, ligesom det er tilfældet lørdag.

- Men natten til mandag kommer der en front ind med lidt lunere vejr, så vi mandag får lidt højere temperaturer, siger Mette Wagner.

Ifølge hende kan der søndag komme huller i skydækket flere steder.

- Men det vil ikke være huller til solen, men derimod nærmere huller til lidt mindre gråt, siger hun.

- Ja, det er temmelig trist og kedeligt, konstaterer meteorologen.

/ritzau/