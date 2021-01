To en halv måned efter minkordre mangler aftale om erstatning

De Konservatives Rasmus Jarlov kritiserer regeringen for at trække minkforhandlinger i langdrag.

Endnu er der ikke landet en aftale om kompensation til de danske minkavlere, der i begyndelsen af november sidste år blev beordret til at aflive deres mink. Det skete for at undgå at sprede smitte med muteret coronavirus fra mink til mennesker.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykte forrige søndag ellers et håb om, at en aftale kunne blive indgået i sidste uge, men det skete ikke.

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, mener, at regeringen trækker forhandlingerne ud.

- Vi forhandler stadig om erstatning til minkbranchen. Eller det vil sige, vi står stadig til rådighed for forhandlinger, skriver han på Facebook.

- Men selv om vi ikke virker til at være ret langt fra hinanden, går der desværre uger imellem, at vi hører fra regeringen, og derfor må branchen fortsat vente på deres erstatning.

Rasmus Jarlov beskylder regeringen og de øvrige røde partier for at forsøge at tegne det billede, at de borgerlige partier ønsker at give minkavlerne den størst mulige erstatning.

Det er ifølge ham ikke korrekt, tværtimod.

- For et af vores store ønsker er en dvaleordning, hvor avlere i stedet for fuld erstatning for at stoppe kan vælge at få tilskud i et par år og derefter starte igen med de sidste overlevende danske dyr og dyr fra udlandet, skriver Rasmus Jarlov.

Partierne i Folketinget er uenige om, hvorvidt der fremover overhovedet skal være minkavl i Danmark. Et politisk flertal har vedtaget et midlertidigt forbud mod hold af mink. Det udløber ved udgangen af 2021.

Forhandlingerne om udbetaling af kompensation har undervejs været kompliceret af, at man skulle afvente en tilbagemelding fra EU om blandt andet, hvor stor en erstatning det er muligt at tildele minkavlerne.

Derudover blev forhandlingerne på grund af sygdom hos erhvervsminister Simon Kollerup (S) flyttet fra Erhvervsministeriet til Finansministeriet, hvor skatteminister Morten Bødskov (S) lige nu er barselsvikar for finansminister Nicolai Wammen (S).

