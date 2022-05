En halv million kan få folkeafstemningsdebut på onsdag

Mens nogle ældre vælgere efterhånden er ved at være erfarne, når det gælder folkeafstemninger om EU-anliggender, så er der andre, der endnu har til gode at prøve den slags.

Helt præcist er der 442.271 personer, der ifølge Danmarks Statistik er nye førstegangsvælgere, når de på onsdag får mulighed for at være med til at afgøre, om Danmark fortsat skal have et forsvarsforbehold i EU.

Det svarer til omkring 10 procent af de 4,3 millioner stemmeberettigede.

- Størstedelen af førstegangsvælgerne er danske statsborgere, som endnu ikke havde fejret deres 18-års fødselsdag ved den sidste afstemning om forbehold i 2015.

- Dertil kommer borgere, som er blevet danske statsborgere siden den sidste folkeafstemning, siger Annemette Lindhardt Olsen, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik, i en pressemeddelelse.

Blandt førstegangsvælgerne er der nogenlunde ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, men ser man på geografien, er studiebyerne i overvægt.

I Aarhus er det hele 16,4 procent af de stemmeberettigede, der får mulighed for at stemme for første gang, efterfulgt af Odense, København og Aalborg.

Af det samlede antal førstegangsvælgere er de 413.408 personer fyldt 18 år siden den seneste folkeafstemning om EU-retsforbeholdet i 2015.

De resterende 28.863 er personer, der har opnået dansk statsborgerskab siden da.

