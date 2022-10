En kasse med guldtænder fundet i befriet ukrainsk landsby

Nu kommer tiden, hvor lygtepæle og busserne atter plastres til med valgplakater, og hvor duften af valgflæsk tager til. For statsminister Mette Frederiksen (S) udskrev valg i går, og det skal afholdes tirsdag den 1. november. Foruden mærkesager som udlændinge, klima og miljø, sundhed, inflation og økonomi, vil det store spørgsmål - som bliver udfoldet i dagens Kristeligt Dagblad - være: hvem er bedst til at lede landet? Derudover kom det som noget af en overraskelse, da Mette Frederiksen sagde, at hun ville danne en bred regering over midten - med hende i spidsen.



Dagens avis afspejler til fulde, at valget er udskrevet. Her kommer tre artikler, som Morgensamling vil anbefale dig at se nærmere på:

Politisk analyse om statsministerkandidaternes syn på religion - og at statsministeren er mere fremme i skoene end sine udfordrere.

Voxpop, hvor fire vælgere svarer på, hvad de håber, at politikerne sætter fokus på i forbindelse med valget.

Reportage fra Gudenåen, hvor borgere lever med drastiske klimaforandringer i baghaven - og derfor ønsker flere grønne tiltag.

Og i øvrigt: Hvis du vil vide mere om, hvor de forskellige 14 partier, som snart kan ses på stemmesedlen, står i forhold til en række værdipolitiske spørgsmål, anbefaler Kristeligt Dagblad avisens nye kandidattest. Du bliver med garanti klogere på partiernes holdning - og måske også lidt dig selv.

Dansker vinder Nobelpris i kemi

Danske Morten Meldal deler årets Nobelpris i kemi med amerikanerne Barry Sharpless og Carolyn Bertozzi. Trioen modtager Nobelprisen for en opfindelse, der har fået navnet klik-kemi, der er en mere funktionel form for kemi.



"Det er jo noget, jeg har lavet for 20 år siden. Men det skal have en stor nytte for samfundet, og det tager simpelthen tid at vide, at noget har nytte for samfundet," siger Morten Meldal til DR.



Morten Meldal er kemiker og professor i kemi på Københavns Universitet, hvor han også blev fejret med taler og klapsalver i går. Det er første gang i 25 år, at en dansker vinder en Nobelpris. Senest var det Jens Christian Skou, som også fik Nobelprisen i kemi. I alt har 14 danskere vundet en Nobelpris.

Kristendemokraterne vil hive blå blok mod midten

Marianne Karlsmose står i spidsen for Kristendemokraternes forsøg på at komme i Folketinget igen. (Arkivfoto). - Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Selvom Mette Frederiksen i går proklamerede, at hun ville - med hende i spidsen - danne en bred regering over midten, ser Kristendemokraternes formand Marianne Karlsmose hellere en midtersøgende borgerlig regering.



"Det er klart, at Kristendemokraterne er positive over for det brede samarbejde. Det ændrer nu ikke på, at vi i udgangspunktet mener, at vi skal have en borgerlig regering, der samarbejder ind over midten," siger Marianne Karlsmose til Ritzau.



Dermed har Kristendemokraterne omkring fire uger til at overbevise vælgerne om, at partiet skal vælges ind i Folketinget for første gang siden 2001. Ifølge Marianne Karlsmose kræver det, at partiet får mere kant. Derfor vil hun gerne bevise, at "så tør en kiks er hun heller ikke."

En kasse med guldtænder fundet i befriet landsby

I en lille landsby i Piskij Radkivskij på den østlige bred af Oksil-floden i Ukraine, har man fundet en kasse fyldt med guldtænder. Det skriver TV 2. Noget tyder på, at der er begået totur af de russiske soldater i det for nyligt befriede område. Det arbejder ukrainsk politi lige nu på at finde ud af. Ukraines hær rykkede ind den 27. september, hvorefter myndighederne begyndte at danne sig et overblik over situationen i byen. Foruden guldtænderne, har man fundet et henrettelsessted i landsbyen, hvor naboerne beretter, at de kunne høre skrig fra.

Iranske skolepiger deltager i demonstrationer

Som et led i den snart to uger lange protest mod det iranske præstestyre og ayatollahen Ali Khamenei, har demonstrationerne nu bredt sig ud i klasselokalerne på iranske skoler. Lige nu florerer der billeder og videoer af skolepiger, der står sammen foran tavlen og viser deres holdning til præstestyret. Der er blandt andet billeder, hvor pigerne giver ayatollahen fingeren. Det skriver The Guardian.

Hun skal på solo-bryllupsrejse i Antarktis

Bryllupsrejser kan være mange ting. Den nygifte brite Natalie Corbett markerer for eksempel sit nyligt overståede bryllup ved at tage på, hvad en hun kalder en "solo-bryllupsrejse", som du kan læse om i Kristeligt Dagblad i dag.

I stedet for at slænge sig i Toscana med sin husbond, er hun nu rejst 14.000 kilometer væk i hele fem måneder til et sted, hvor temperaturen er nærmest under frysepunktet. Hun er en af fire kvinder, som er udvalgt til at passe den arktiske kulturarv på øen Gourdier Island i Antarktis. Her skal hun drive en souvenirshop. Det var en mulighed, som hun ikke kunne sige nej til.



"Hvem ønsker ikke at tilbringe fem måneder med at arbejde på en ø fyldt med pingviner i et af de mest øde områder på kloden," siger hun til BBC.