En liter komælk stod blandt plantedrikke i køleskabet. Nu har den ført til voldsom debat i Alternativet

En liter komælk har ført til heftig debat om klimapolitik i Alternativet, som fusionerede med Veganerpartiet kort før folketingsvalget.

Det kan Jyllands-Posten berette på baggrund af en række debatter på Alternativets Facebook-side samt interviews med dels partimedlemmer, der hele tiden har været medlem af Alternativet, dels partimedlemmer, der kom til Alternativet fra Veganerpartiet.

Baggrunden er, at Alternativet på årets folkemøde havde et køleskab med plantebaserede drikke, som medlemmer af partiet kunne tage af til deres kaffe under de forskellige paneldebatter og arrangementer. En enkelt karton med komælk havde formået at snige sig ind blandt plantedrikkene, og det førte i sidste ende til, at frivillige og ansatte ifølge Alternativets sekretariatschef Mark Desholm blev "voldsomt overfuset" i teltet.

På Facebook bliver Alternativet ifølge Jyllands-Posten skarpt kritiseret af tidligere medlemmer af Veganerpartiet for ikke at gå langt nok, når det kommer til klima og plantebaserede produkter. Nu vil Alternativet have en psykolog til at føre en "medieret samtale" om de to gruppers uenigheder samt finde ud af, hvor den politiske linje skal være i klimaspørgsmålet.

Indtil da vil komælk stadig være at finde i Alternativets køleskabe – også på Christiansborg.

"Vi er ikke et veganerparti, og der er ikke nogen politik om, at vi ikke må have komælk," fortæller Mark Desholm til Jyllands-Posten.