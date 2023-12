En løgnagtig robot, en kolonihaveformand og en koranafbrænder: Dem lærte vi at kende i 2023

Yocheved Lifshitz

Yocheved Lifshitz viser et billede af sin mand, Oded Lifshitz, til en demonstration i Tel Aviv i december. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

"Fred". Da hun sagde ordet på hebraisk, var hun næppe klar over, at det skulle være med til at gøre hende verdenskendt. Men 85-årige Yocheved Lifschitz sagde det til én af Hamas’ fangevogtere, mens hun gav ham hånden, da hun blev frigivet efter 16 dage som gidsel.

Yocheved Lifschitz er israelsk statsborger, bosat i Israel, og en af de omkring 200 personer, som blev taget som gidsel af Hamas i forbindelse med terrororganisationens angreb på Israel den 7. oktober.

Yocheved Lifschitz var et af de første israelske gidsler, der blev frigivet senere samme måned. I skrivende stund er 120 mennesker stadig taget som gidsler af Hamas. Yocheved Lifschitzs mand menes at være en af dem.

Lars Theilade

Lars Theilade under en af sin koranafbrændinger tidligere i år. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ifølge Lars Theilade selv har han holdt op til 35 demonstrationer om ugen siden sommer. Disse demonstrationer inkluderer oftest afbrænding af muslimernes hellige bog, Koranen, foran udvalgte steder som ambassader.

Koranafbrændinger har i år været med til at kaste Danmark ud i den største internationale krise siden Muhammed-krisen i 2005-2006. Derfor vedtog regeringen i december den omdiskuterede koranlov, som forbyder skænding af religiøse skrifter. Lige inden loven blev vedtaget, sagde Lars Theilade til Kristeligt Dagblad, at den ikke kommer til at holde ham tilbage. Lars Theilade blev da også den første, som blev sigtet for at overtræde koranloven, da han i midten af december afbrændte en koran for Kulturministeriet.

Han har tidligere været medlem af partiet Stram Kurs, og ifølge Politiken blev han sidste år blandt andet dømt for trusler mod den radikale politiker Zenia Stampe og for opfordring til drab på muslimer.

Amina Elmi

Forfatter Amina Elmi vandt pris som årets debutant i 2023. Foto: Sofie Amalie Klougart/BAM/Ritzau Scanpix

Hun er blevet rost vidt og bredt for sin forfatterdebut, og i november modtog den 29-årige somalisk fødte digter Amina Elmi Bogforums Debutantpris for sin digtsamling "Barbar [Tavshedens objekt]”.

Også Kristeligt Dagblad var imponeret – “Hård, kritisk, stålsat, sårbar, poetisk, rørende, sorgfuld, humoristisk, øm og smuk poesi,” lød det fra anmelderen, der gav digtsamlingen 5 stjerner .

Det er dog ikke kun forfatterens evner, der har fået opmærksomhed i år. Med formuleringer som "grænseunderskridende", "gid flere [af digtene] havde mere temperament" og "gør heller ikke et større indtryk" var der en enkelt anmeldelse, som ikke faldt i god jord hos digteren. Nemlig Weekendavisens, som hun på sociale medier kaldte for en “racistisk læsning”.

Finn Lund Nyby

Formand for kolonihaven Finn Lund Nyby. Foto: Niels Henrik Dam/Ritzau Scanpix

Skaber mødet mellem generationer altid ufred, eller kan de forenes?

Det spørgsmål var omdrejningspunktet for TV 2 dokumentarserien “Balladen i kolonihaven”. Her fik danskerne et indblik i en kolonihaveforening i Aalborg, som var blevet “kuppet” af den nye formand Finn Lund Nyby. En teknokratisk type, der på samme måde som SVM-regeringen vil bygge bro mellem fløjene ved at indføre nye regler. Og overholde dem.

Mens de ældre haveejere syntes, han var en regelrytter, kunne de unge godt lide den nye ledelsesstil — men de ville bare helst have høje hække og ikke engagere sig i fællesskabet. Et sandt billede på sammenstød mellem både generationer og klasser og et billede på en dansk fællesskabsånd, der er under pres.

Biskop Mads Davidsen. Dronning Margrethe ved festgudstjeneste i Odense Domkirke i anledning af 500-året for kirkens altertavle i Odense, oktober 2023. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Bispekollegiet fik endnu engang en ny kollega, da Mads Davidsen i marts blev ny biskop over Fyens Stift.

Det er en analytisk og videnstung lektor frem for den mere erfarne og traditionsbårne præst, som de fynske præster og menighedsråd har valgt, lød vurderingen i Kristeligt Dagblad.

Mads Davidsen afløser Tine Lindhardt i bispesædet, og der er nok at gå i gang med for den nye biskop. I hvert fald lød det således fra formanden for Fyens Stiftsråd efter valget:

"Dåbstallet falder. Medlemstallet falder. Vi kan ikke finde menighedsrådsmedlemmer nok, og vi kan ikke finde præster nok. Det er ligegyldigt, hvad du peger på inden for folkekirkens område, så er der nogle problemer."

Farhad Tober

Foto: Michael Damgaard Olesen/DR

En syrisk familie i Vejle oplevede, at politiet i mere end et år opsøgte dem, ransagede deres hjem uden tilladelse og anholdte medlemmer af familien med magt og peberspray. Chikanen var omdrejningspunktet i en meget omstridt DR-dokumentar "Forfulgt af politiet?". Den beskriver blandt andet, hvordan sagen kulminerer med, at familiens 16-årige dreng, Farhad Tober, forsvinder sporløst efter at være løbet ind i en skov med politiet i hælene.

Efter udgivelsen af dokumentaren dukkede Farhad Tober imidlertid op i Tyskland, og ifølge politiet havde han haft kontakt til sin familie i løbet af de halvandet år, hvor han havde været forsvundet.

De mange løser ender og ubesvarede spørgsmål, som er fulgt i kølvandet på dokumentaren, har affødt diskussion og kritik. Selv justitsminister Peter Hummelgaard (S) har måtte forholde sig til dokumentaren om Farhad Tober og hans familie.

"Jeg synes, det har været under al kritik med de insinuationer, der er blevet skabt fra dokumentarskabernes side," har han udtalt på et samråd.

ChatGPT

Foto: Sebastien Bozon/AFP/Ritzau Scanpix

Ja, godt nok blev den "født" i udgangen af 2022. Men i 2023 har den taget verden med storm – i sådan en grad at "ChatGPT" netop er blevet kåret som Årets ord af Dansk Sprognævn.

At inkludere det online computerprogram på en liste over personer, vi lærte at kende i år, er måske at gå et skridt for langt. Eller hvad? Programmet er baseret på kunstig intelligens, som man kan stille spørgsmål og interagere med. Præcis som sad der et menneske i den anden ende.

Den elektroniske "hjælper" har jaget en skræk i livet på universiteter og skoler, rejst en masse etiske spørgsmål og været hovedperson i hele 4926 artikler i år.

Hvis man endnu ikke har stiftet bekendtskab med den, kan man stadig gå på opdagelse i dens kreationer, for den har skrevet alt fra skoleopgaver til klummer og prædikener – med varierende succes. For hvor nogle mennesker måske vil tie, når de ikke kender svaret på et spørgsmål, vil programmet altid svare noget, der lyder rigtigt – som en slags lystløgner, forklarer en ekspert.