En måned efter aflysning: Uvist hvornår letbane åbner

Styrelse gransker nye sikkerhedsprocedurer for Aarhus Letbane, men kan ikke sætte dato på endelig godkendelse.

Lørdag 23. september skulle have været en festdag i landets næststørste by, Aarhus.

Denne dag skulle den nyanlagte letbane for første gang medtage passagerer på ruten fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital.

Men det endte som en fuser, da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dagen forinden meddelte, at man ikke kunne give grønt lys til banen.

En måned senere er det stadig uvist, hvornår letbanen med et anlægsbudget på 3,5 milliarder kroner kan tages i brug.

- Vores vicedirektør, Kåre Clemmesen, gav 22. september et estimat, der lød på halvanden til to måneder, og det er i skrivende stund stadig vores bedste bud – idet vi understreger, at der er tale om et skøn, skriver pressechef Kim Voigt Østrøm til Ritzau.

Styrelsen begrundede aflysningen med, at man ikke var tryg ved letbanens sikkerhedsprocedurer og plan for fremtidig vedligehold af togene.

Nye svar og procedurer var påkrævet.

Mandag i denne uge modtog styrelsen så de reviderede sikkerhedsprocedurer fra letbanens driftsoperatør Keolis.

- Det materiale er vi nu i gang med at sagsbehandle med henblik på det første af to planlagte tilsyn hos Keolis, forud for at vi kan udstede sikkerhedscertifikat, oplyser Kim Voigt Østrøm.

Hos Keolis oplyser HR- og kommunikationschef, Kasper Carstensen, at man har afsendt det efterlyste materiale.

- Nu ligger bolden på styrelsens banehalvdel, siger han.

Af en redegørelse for forløbet, som Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) bestilte, fremgår, at der havde været knas i kommunikationen mellem parterne frem til den planlagte åbning.

Det kom også frem, at der var manglende tillid mellem styrelsen og den daværende sikkerhedschef hos Keolis. Han blev senere erstattet af en anden person på posten.

Men nu fungerer samarbejdet tilsyneladende bedre.

- Vi møder stor samarbejdsvilje fra både Aarhus Letbane og Keolis. Vi behandler det materiale, vi modtager, og hvis det er helt færdigt og fuldstændigt, så letter det processen, siger Kim Voigt Østrøm.

Det har ikke været muligt at træffe letbanens kommunikationschef, Jens Velling, for en kommentar.

/ritzau/