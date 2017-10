Bådejer sigtet for brandstiftelse - vennen stadig savnet

Politiet genoptager eftersøgning af en 24-årig mand efter brand i båd. En 22-årig sigtes for brandstiftelse.

En 22-årig bådejer sigtes for brandstiftelse, efter at hans båd lørdag brød i brand nord for Frederikssundbroen på Roskilde Fjord.

Hans 24-årige kammerat er fortsat savnet.

- Vi kan ikke sige, om han er i live eller død. Men så længe der er håb, så eftersøger vi ham, siger den vagthavende hos Nordsjællands Politi.

Søndag fremsættes bådens ejer i et grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

Det var lørdag omkring klokken 16.00, at en båd med to personer kom i knibe nord for Frederikssundbroen, da der gik ild i deres båd.

Men det var kun den 22-årige ejer af båden, der fik reddet sig i land.

- Vi har hunde på land for at eftersøge den 24-årige mand. Vi har i øjeblikket helikoptere i luften og så har vi nogle både i vandet. En lokal vandscooterforening har også tilbudt sin hjælp, siger den vagthavende hos Nordsjællands Politi.

Af hensyn til efterforskningen kan politiet ikke oplyse yderligere om sagen.

Eftersøgningen af den savnede 24-årige mand blev lørdag indstillet, efter at Forsvaret og lokalt beredskab i fem timer forgæves havde forsøgt at finde manden.

Den 22-årige, der havde reddet sig selv i land, har tidligere fortalt, at hans kammerat ikke kunne svømme.

/ritzau/