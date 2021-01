En million i Danmark har fået et digitalt kørekort

Det nye digitale kørekort blev lanceret i november. I udlandet skal det fysiske kort stadig medbringes.

Mere end en million har hentet en ny kørekort-app til deres telefon.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kørekort-appen blev tilgængelig 24. november sidste år. Transportminister Benny Engelbrecht ser tallene som et tegn på, at der var et behov for et alternativ til det gamle plastikkort.

- Det er virkelig imponerende, at det digitale kørekort er downloadet en million gange på knap to måneder. Det beviser, at der er et behov for et smart, digitalt alternativ, og appen er blevet taget virkelig godt imod.

- Allerede efter de første dage kunne vi se, at kørekort-appen var en kæmpe succes, og det er endnu engang blevet bekræftet med de flotte downloadtal, siger han.

Med det digitale kørekort behøver man ikke medbringe sit fysiske kort, når man kører i Danmark.

Det digitale kørekort er dog ikke en direkte erstatning for det fysiske kort, for selv om man henter appen til sin telefon, skal man stadig beholde det fysiske kort.

Hvis man kører i udlandet, skal man også fortsat medbringe det fysiske kørekort.

Appen fungerer også som id-kort, hvis man for eksempel skal bevise sin alder - for eksempel i nattelivet.

Den nye app er det første id-kort i Danmark, der er blevet digitalt. I 2021 vil man også kunne få sit sygesikringsbevis - det gule sundhedskort - som en app.

Knap 90 procent af alle danskere over 18 år har et kørekort. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

/ritzau/