Én million kvinder i Danmark inviteres til præventionsstudie

Én million kvinder får muligheden at deltage i et stort forskningsprojekt om hormonel prævention.

Det skal resultere i en app, som gør det nemmere at beslutte, hvilken prævention, man skal vælge.

De første kvinder får en besked i e-Boks med et spørgeskema inden for et par uger. Det skriver DR.

Besvarelserne skal gøre både forskere og kvinder klogere på, hvilke ulemper, der er ved hver type prævention.

Altså skal der kunne tages højde for den enkelte kvinde og derudfra kunne gives et bedre bud på, hvilken prævention der er bedst for den enkelte, skriver DR.

Det er for eksempel faktorer som BMI og sygdomshistorik.

Forskningsprojektet har navnet Safe Choice og er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Nordsjællands Hospital.

/ritzau/