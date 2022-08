En "praktisk" løsning? Rusland bortadopterer ukrainske børn til Sibirien

Dagens Morgensamling starter med det muslimske hovedtørklæde, der igen er til debat.



Det skal nemlig være forbudt at bære tørklæde i grundskolen, lyder en opsigtsvækkende anbefaling fra kommissionen for den glemte kvindekamp ifølge DR. Tørklædet deler børnene op i et "os og dem", mener kommissionen, der blev nedsat af den socialdemokratiske regering tidligere på året. Forbuddet skal dække alle grundskoler, og hvis det ikke er muligt - eller lovligt - alene at forbyde hovedtørklædet, bakker kommissionen op om at forbyde alle religiøse symboler.



Kristeligt Dagblad har samlet en række reaktioner på forslaget om et forbud, som du finder her.



Radikale Venstre er ikke begejstret for forslaget. De kalder det at "bekæmpe social kontrol med social kontrol" og udtrykker bekymring for, om det vil føre til, at nogle elever vil stoppe med at komme i skolen, skriver Ritzau. Det var tilfældet for mellem 10 og 15 procent af eleverne efter et lignende forbud blev indført i Frankrig i 2004, skriver DR. Lyder forslaget bekendt, kan det skyldes, at Dansk Folkeparti i 2018 kom med et lignende forslag, hvor hverken Socialdemokratiet eller Venstre bakkede op.



Men hvad er det ved tørklædet, der polariserer og ansporer til debat? I en undersøgelse, Kristeligt Dagblad foretog i 2019, viste det sig, at 58 procent ville finde, at et tørklæde var en barriere for venskab.

Lad os tage et dyp ned i nyhedsstrømmen og se, hvad der ellers rører sig i verden i dag.

Embedsmænd bliver suget ind i det politiske spil

Morgensamling bliver i første omgang på Christiansborg, hvor hastebeslutningen om at aflive alle mink uden lovhjemmel i 2020 nu har fået konsekvenser for embedsværket. Departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard og rigspolitichef Thorkild Fogde er blevet hjemsendt. Departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen slipper med en advarsel, mens departementschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth har fået en "irettesættelse". Det skriver Kristeligt Dagblad i et overblik.



Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) har begge udtalt til Ritzau, at Mette Frederiksen burde have taget større ansvar. Formand for Dansk Pelsdyrsforening Tage Pedersen mener, at Bertelsen burde "se sig selv i spejlet og forlade jobbet," skriver Ritzau.



Med denne sag er embedsstanden blevet suget med ind i det politiske spil. De gamle dage, hvor slagordet lød "ministre forgår, embedsmænd består" syntes at være forbi. Det er svært at forestille sig, at Bertelsen kan blive siddende, hvis regeringsmagten skifter, skriver Kristeligt Dagblad i en politisk analyse.

Homoseksualitet ses ikke længere som en sygdom i Vietnam

Langt fra Christiansborg er der også ved at ske et paradigmeskifte. Vietnam har taget et stort skridt mod større accept af LGBT+-personer, skriver The Guardian. Det vietnamesiske sundhedsministerium har nemlig udtalt, at det i landet ikke længere er en sygdom at være LGBT+. Seksualiteten skal ikke "kureres", og sundhedspersonale bør behandle LGBT+ personer med respekt. Hermed bliver omvendelsesterapi afskaffet, og det kommer til at få stor betydning for særligt unge, siger lederen af en vietnamesisk LGBT+- organisation til Al Jazeera.

Pride i Vietnams hovedstad, Hanoi, i 2019. Foto: Foto: Kham/Reuters/Ritzau Scanpix

Nye kinesiske kirkeledere vil fortsætte sinisering

Morgensamling skal lidt længere mod øst, hvor en tre dage lang katolsk konference i Wuhan i Kina netop er afsluttet. Her blev der valgt nye ledere af forskellige kristne organisationer, der lovede at samarbejde med regeringen om sinisering af katolicismen i Kina. Det skriver National Catholic Register. Siniseringen af kirken går ud på at få den katolske kirkes værdier til at passe med regeringens forståelse af kinesisk kultur, samfund og politik.



På grund af den strenge kontrol med den statsanerkendte kirke, foretrækker mange kristne undergrundskirker. I 2019 skrev Kristeligt Dagblad om den forfølgelse, kristne i Kina oplever. Læs artiklen her.

Undergrundskirker er populære blandt kristne kinesere Foto: Foto: David Gray/Reuters/Ritzau Scanpix

Rusland bortadopterer ukrainske børn ulovligt til Sibirien

I Kinas store nabo mod vest befinder mindst 1000 ukrainske børn sig i Sibirien hos russiske adoptivforældre, som de ulovligt er bortadopteret til, skriver DR. Sådan lyder beskyldningen fra det ukrainske udenrigsministerium. Børnene stammer fra børnehjem i de besatte områder af Ukraine og er blevet kidnappet af russiske myndigheder og sendt til nye familier i Sibirien, der får en engangsbetaling af staten for at modtage dem.



Besættelsesmagten har pligt til at tage sig af befolkningens ve og vel, så det er en praktisk løsning for Rusland, siger militærforsker Peter Viggo Jakobsen til DR. Og så undgår russerne, at børnene vokser op og bliver modstandsfolk.



Det er ikke kun i Rusland, at adoption kan være kompliceret. 53 adopterede danskere kræver, at den sydkoreanske regering undersøger omstændighederne omkring deres adoption, skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Texansk kirke i copyright-knibe

Dagens morgensamling slutter i Texas, hvor en kirke kom i problemer, efter den arrangerede en uofficiel opførelse af den Tony-vindende musical "Hamilton", skriver CNN.



Kirken har undskyldt til skaberen Lin-Manuel Miranda, som de ikke havde fået tilladelse fra til at opføre stykket eller til at ændre en række af replikkerne til at handle om Gud og kristendom. Præsten er blevet optaget foran scenen, hvor han til publikum fortæller, at hvis de har problemer med blandt andet homoseksualitet, kan Gud hjælpe dem.



Kirken har på sociale medier bekræftet, at musicalen var uautoriseret og at den vil destruere alle fotos og videomateriale af showet og betale en erstatning. "Hamilton"-skaberen, der er en kendt støtte af LGBT+ miljøet, vil donere erstatningen til et LGBT+-projekt i Texas.