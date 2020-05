En række barnløse kvinder og par får ny chance for behandling

Midlertidig nedlukning af fertilitetsklinikker har betydet, at nogle kvinder er faldet for aldersgrænse.

Gennem en måned - fra 17. marts til 16. april - var landets fertilitetsklinikker midlertidigt lukket på grund af coronaudbruddet.

Lukningen betød, at en del af de kvinder, der var i gang med behandling for barnløshed, mistede retten til at blive behandlet.

Som udgangspunkt kan kvinder over 41 år ikke få fertilitetsbehandling på offentlige klinikker. De barnløse kvinder, der skulle behandles, men under nedlukningen fyldte 41 år, kom derfor i problemer.

Og det er ikke rimeligt, mener Danske Regioner.

Derfor har regionerne besluttet at give dispensation, så de kvinder, der er faldet for aldersgrænsen under nedlukningen, kan få behandling i fire ekstra måneder gældende fra deres fødselsdag.

Det oplyser formand for Danske Regioner Ulla Astman i en pressemeddelelse.

- Fertilitetsbehandling giver rigtig mange mennesker en chance for at få et barn. Og som forælder ved jeg selv, at der ikke findes ret mange større ting i livet, siger Ulla Astman.

- Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi kan give en række kvinder og par en ny mulighed for behandling, fortsætter hun.

På de klinikker, hvor læger og sygeplejersker har været - eller stadig er - lånt ud til afdelinger for patienter med Covid-19, vil man vurdere, om dispensationen skal forlænges yderligere.

Derudover har Folketinget givet dispensation til, at nedfrosne æg, som i lukkeperioden er blevet fem år - og derfor ifølge reglerne skal destrueres - kan opbevares og anvendes frem til den 1. juli 2020.

Det gælder både befrugtede og ubefrugtede æg.

Ifølge Danske Regioners opgørelse var 17.596 kvinder i Danmark i fertilitetsbehandling i 2018 på enten en offentlig eller privat klinik.

Af dem var 3472 mellem 40 og 45 år.

Mens offentlige klinikker som udgangspunkt ikke tillader fertilitetsbehandling til kvinder, der er ældre end 41 år, kan kvinder behandles mod barnløshed på private klinikker, indtil de fylder 45 år.

/ritzau/