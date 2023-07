”En regering uden rygrad”: Her er reaktionerne på, at regeringen vil forhindre koranafbrændinger

Regeringen vil sætte en stopper for koranafbrændinger foran udenlandske ambassader.

Det fortalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) i dag til DR.

Lige nu arbejder han og resten af regeringen på at finde et "juridisk værktøj", som altså skal gøre det muligt at forhindre koranafbrændinger foran ambassader i Danmark.

Der gik blot få minutter, før de første reaktioner på nyheden kom på de sociale medier, både positive og negative.

På X, som tidligere hed Twitter, skriver Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, blot “Vold virker”.

Dansk Folkepartis tidligere Europa-Parlamentsmedlem Anders Vistisen møder meldingen fra Lars Løkke Rasmussen med stor kritik. På X skriver han, at det er et knæfald for islamismen:

Knæfaldet for islamismen er totalt - den teknokratiske flertalsregering sætter ussel profit og forholdet til diktaturstater over retten til religionskritik og ytringsfrihed. Opositionen til højre og venstre bør stå sammen om at afvise. #dkpol #dkmedier

Med en vis ironi skriver Liberal Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl på X, at "han er sikker på, at det kommer til at betyde fred i vor tid".

Breaking: Regeringen vil se på tiltag, der begrænser mulighed for koranafbrændinger.



Det oplyser TV2 NEWS.



Jeg er sikker på, at det kommer til at betyde fred i vor tid. #dkpol

Der er også kommet en reaktion fra Danmarks Socialdemokratisk Ungdom, og her er man uenig med den linje, som moderpartiet har lagt.

Forbundsformand i DSU, Katrine Evelyn Jensen, skriver på X, at hun ikke er enig i "koranafbrændernes budskab eller deres metode", men at hun "vil til enhver tid forsvare deres ret til at ytre sig frit mod religioner, politiske regimer og 'hellige skrifter'".

Jeg er ikke enig i koranafbrændernes budskab eller deres metode, men jeg vil til enhver tid forsvare deres ret til at ytre sig frit mod religioner, politiske regimer og "hellige skrifter". Det er essensen af ytringsfrihed. DSU er dybt uenig med regeringen #dkpol #dkmedier

På Facebook skriver tidligere folketingsmedlem for De Konservative Naser Khader i en tråd til et opslag, at det er "en regering uden rygrad".

Han har tidligere forsvaret retten til at brænde koraner af, og i forbindelse med de seneste afbrændinger har han skrevet på Facebook, at Danmark mangler en "statsmand", der kan sige til "de muslimske lande: I kan rende og hoppe".

Meldingen fra udenrigsministeren har dog også fået positive reaktioner. Lars Sandahl, som er direktør i Dansk Industri kalder det en “fornuftig beslutning”.

Han skriver på X, at det sender et “klogt og afbalanceret signal til omverdenen”.

Fornuftig og ansvarlig melding fra @regeringDK og @larsloekke, så situationen ikke eskalerer yderligere 👍



Det sender klogt og afbalanceret signal til omverdenen om, hvad Danmark er for et samfund.



Derfor står dansk erhvervsliv side om side med regeringen i denne sag.



(1/2) pic.twitter.com/oandDbI14x — Lars Sandahl Sørensen (@LarsSandahlS) July 30, 2023

Erhvervsleder og debattør Stine Bosse støtter op om Lars Sandahls opslag og skriver selv, at det er “heldigt med voksne tilstede”.

»Det kan have store konsekvenser. Konsekvenser, der grundlæggende skader Danmark og vores ligesindedes interesser i verden. Det kan også have store sikkerhedsmæssige konsekvenser i Danmark,« mener @regeringDK

Heldigt med voksne tilstede #dkpol

Tidligere folketingsmedlem for blandt andre Kristendemokraterne og Venstre Jens Rohde reagerer på lignende vis. Han mener, at udenrigsministeren er med til at modkæmpe “historieløsheden” med henvisning til Muhammedkrisen.