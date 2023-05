En sejlbåd ved Christiansø og en ung ukrainsk mand er de nyeste spor i Nord Stream-sagen

Nedfrosne æg, økonomiens ”bløde landing” og 17 gribende vidnesbyrd fra dengang, aborten ikke var fri. Det er mandag, Morgensamling byder godmorgen – og kaster sig fluks over en potentiel smoking gun.

Varme spor i Nord Stream-sag

Nye oplysninger om, hvem der kunne stå bag sabotagen af gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 tilbage i september sidste år, så i aftes dagens lys. I et samarbejde mellem Berlingske og flere udenlandske medier kommer det frem, at efterretningstjenesterne er særligt interesseret i en sejlbåd ved navn ”Andromeda”.

På båden er der angiveligt fundet spor af sprængstoffer, som er ”velegnet til undervandsbrug”. Sejlbåden skulle ifølge mediernes oplysninger have stævnet ud fra Christiansø ud for Bornholm kort før sabotagen.

Derudover er en 26-årig ukrainsk mandlig statsborger i efterretningstjenesternes søgelys, fordi han skulle have været ombord på båden. Ifølge medierne er der også meget, som indikerer, at den omtalte mand arbejder for – eller har arbejdet for – det ukrainske militær.

Økonomi foretager "blød landing"

Morgensamling sejler videre og kaster anker ved Folketinget, hvor der på én og samme tid er godt nyt danskerne og skidt nyt for regeringen. Økonomien herhjemme har det nemlig glimrende, og lige præcis dét faktum får SVM-regeringens retorik om svære tider og økonomisk krise til at krakelere.

Der er ganske vist stadig store poster, når det kommer til klima, sundhed, velfærd og forsvar, hvor en regning stadig skal betales, men regeringen vil få sværere ved at forklare behovet for reformer, lyder det i en politisk analyse fra nærværende avis.

Den økonomiske ”bløde landing”, som økonomerne i Økonomiministeriet kalder den nuværende situation, har også fået Ekstra Bladet til at undre sig. For det kunne måske lugte af, at afskaffelsen store bededag ikke var så nødvendig? Men afskaffelsen var nødvendig, forsikrer politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S). For det var, må man forstå, ”den balance, vi (regeringen, red.) mener er den rigtige”.

Da aborten ikke var fri

På onsdag den 24. maj er det 50 år siden, at aborten blev fri i Danmark. I den anledning har Politiken interviewet 17 kvinder, der alle fortæller om oplevelser fra dengang, hvor aborten ikke var fri. Deres vidnesbyrd – hvoraf flere aldrig før har været fortalt – er grum læsning.

Flere af kvinderne retter kras kritik mod den socialhumanitære organisation, der ifølge dem burde have hjulpet dem i den svære situation: Mødrehjælpen. Samtidig viser de 17 vidnesbyrd, hvor meget abortdebatten har rykket sig. Som beskrevet i Morgensamling i sidste uge foreslår Enhedslisten eksempelvis, at abortgrænsen skal hæves fra 12. til 22. graviditetsuge.

Hvis du vil vide, hvordan det var at være abortlæge, før aborten blev fri, kan du læse Kristeligt Dagblads fortælling om abortlægen Mogens Holst Knudsen. Han stod ifølge eget udsagn for 6.000 illegale aborter.

Æg skal fryses ned i længere tid

Det er ikke kun reglerne om og synet på abort, der er i bevægelse. Det er også tilfældet, når det kommer til nedfrysning af æg. I oktober 2020 blev der indgået en politisk aftale om at ophæve femårsgrænsen for nedfrysning af æg i forbindelse med sygdom eller fertilitetsbehandling.

Men kvinders æg uden medicinsk indikation – såkaldt social freezing - var ikke en del af aftalen. Det har hidtil betydet, at ellers raske æg er blevet destrueret efter fem år. Og det bliver der i dag lavet om på, skriver Ritzau, da regeringen ophæver femårsgrænsen. Det betyder, at kvinder fremover kan få opbevaret deres æg til 46. år, som er aldersgrænsen for fertilitetsbehandling i det offentlige.

Tre korte fra troens verden

Et hvert medie med en smule interesse for kristendom har i weekenden bragt en nekrolog over en af USA’s mest indflydelsesrige præster, Tim Keller, der blev 72 år. Du kan læse Kristeligt Dagblads bud her.

Unge briter - såkaldte millennials og Generation Z – tror mere end ældre, at der er et liv efter døden. De tror også i højere grad, at Helvede findes. Det skriver The Guardian på baggrund af data fra undersøgelsen World Values Study, som har kørt i mere end 40 år.

Aarhus Stift har allieret sig med fire influencere, der har skullet reklamere for kirkegårdene i Østjylland. De har tilsammen fået 150.000 kroner af stiftet for at gøre opmærksom på muligheden for at bruge kirkegårdene som rekreative områder, oplyser biskop Henrik Wigh-Poulsen til Kristeligt Dagblad.

Gevir eller gevær?

Rådyr behøver ingen influencer-reklamer. De er allerede vilde med kirkegårde. På Bagsiden beskrev avisen tilbage i begyndelsen af marts, hvordan Vojens Kirkegård havde besøg af rådyr, som trampede beplantning ned og spiste blomster, der lå ved gravene. Det viste sig efterfølgende, at menigheden var splittet: Nogle fandt hjorte-visitten problematisk – andre meningsfuld.

Ifølge Jyllands-Posten står stationsbyen i Sønderjylland ikke alene med problemet. Rådyrene raserer også på Nordre Kirkegård i Herning, Centralkirkegården i Nørresundby og Østre Kirkegård i Horsens. I alle tre tilfælde har Naturstyrelsen givet et nej til at sætte jægere ind mod rådyrene – også selvom det i ét tilfælde kunne ske med bue og pil for at undgå støjgener. I Bregninge og Munkebo på Fyn har man opgivet kampen. Kirkefolkene har i stedet tyet til andre midler, der inkluderer hvid peber, hårlak og såkaldt blodmel.