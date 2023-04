En tredjedel af børn udredt for kønsdysfori har også autisme

Mellem 30 og 40 procent af de børn og unge, der ønsker at modtage behandling for kønsdysfori, har autisme.

Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af materiale fra Sexologisk Klinik i København.

Kønsdysfori er en betegnelse for ubehaget ved, at ens egen kønsidentitet ikke stemmer overens med det køn, man er blevet tildelt ved fødslen.

Til sammenligning har 1,7 procent af alle børn og unge en autismediagnose.

Niels Bilenberg, der er professor i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, siger, at overlappet mellem autisme og kønsdysfori stemmer overens med udenlandske erfaringer.

Han siger også, at der ikke er meget forskning på området, og at man ikke har en endegyldig forklaring på, at omkring en tredjedel af de børn og unge, der oplever kønsdysfori, også har autisme.

- Hvis man ligger i den mildere ende af autismespektret, hvilket er tilfældet for denne gruppe af børn, er der mange med usikker og søgende identitet.

- Disse børn gør sig mange overvejelser om, hvem de egentlig er. Derfor har de sandsynligvis også en kortere vej hen til også at overveje deres kønsidentitet sammenlignet med de fleste andre mennesker, siger professoren til Kristeligt Dagblad.

Avisen skriver, at Sexologisk Klinik i 2022 og tidligere i april har holdt møder med Sundhedsstyrelsen om udviklingen af patienter under 18 år, der ikke føler sig tilpas i det køn, de er blevet tildelt ved fødslen. Avisen er i besiddelse af Sexologisk Kliniks præsentationer fra disse møder.

Mellem 2016 og 2022 er omkring 1300 børn blevet udredt for kønsdysfori. Af dem er 341 blevet sendt i hormonbehandling. Ifølge Sexologisk Kliniks præsentationsmateriale kender klinikken til ni børn og unge, der har fortrudt hormonbehandling.

Klinikken skriver også, at der ikke er sikker evidens for hormonbehandling.

Samtidig lyder det, at klinikken betragter det som et reelt dilemma, om det er lægeligt forsvarlig at give hormonbehandling til børn og unge med pubertetsrelateret kønsdysfori på grund af manglende viden.

