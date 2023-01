En tredjedel af landets kommuner udskyder affaldsordning

35 kommuner mangler tilstrækkeligt med spande og skraldebiler for at kunne indføre affaldsordning.

En tredjedel af landets 98 kommuner har ikke nået at overholde tidsfristen for implementering af en ny affaldsordning, hvor husholdningsaffald skal sorteres i ti forskellige grupper.

De har derfor været nødt til at søge om en forlænget frist.

Det oplyser Miljøstyrelsen til TV 2.

En af grundene til, at det ikke er lukkes at nå i mål for i alt 35 kommuner, er, at der ikke er blevet leveret tilstrækkeligt med skraldebiler og spande til formålet, lyder forklaringen.

Kommunerne, som har udskudt ordningen for nu, tæller blandt andet Aarhus, Vejle, Bornholm og Hillerød.

Den nye ordning blev vedtaget i december 2020 med en oprindelig deadline 1. juli 2021. Den frist blev dog udskudt til udgangen af 2022.

Målsætningen om en implementering i 2021 har dog slet ikke været realististik. Det konkluderer Birgit Stenbak Hansen (S), der er formand for Kommunernes Landsforenings Klima- og Miljøudvalg, nu over for mediet.

- Den første tidsfrist tålte slet ikke et møde med virkeligheden. Vi havde ikke lastbilerne til det, vi havde ikke beholderne, og vi kunne ikke nå den vigtige kommunikation med borgerne, lyder det.

Hun fortæller dog, at kommunerne bliver mødt med opbakning fra borgerne - også selv om ordningen er "et større indgreb i folks hverdag".

TV 2 har også talt med Henrik Wenzel, der er professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet, om ordningen.

Han mener, at en stor del af sorteringen af skrald kan klares bedre af robotter end af danskerne selv. Derfor er strategien med ti forskellige kategorier af skrald en forfejlet strategi, lyder det.

Ifølge ham kan der være op til to-tre gange større klimagevinst ved eksempelvis at samle plast og papkartoner sammen med restfald og så sortere det på et centralt anlæg.

