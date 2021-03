En ud af ti danskere har nu fået mindst et vaccinestik

Torsdag blev endnu en coronavaccine godkendt til brug, og det går ifølge Magnus Heunicke den rigtige vej.

27. december blev det første stik med en coronavaccine givet i Danmark, og nu er en milepæl nået. En ud af ti danskere har nu fået mindst et af de to vaccinestik, der kræver at være færdigvaccineret.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) søndag på Twitter.

- Vi skal fortsat smitteforebygge og huske de gode vaner, men med den fjerde vacciner på vej til Danmark går det bestemt den rette vej nu, skriver han.

Han henviser til den coronavaccine fra Johnson Johnson, som torsdag blev godkendt til brug i EU. Vaccinen kræver - modsat de vacciner, der nu bruges - kun ét stik for at være effektiv.

Da de første danskerne begyndt at blive vaccineret, var det med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Siden er også vacciner fra Moderna og AstraZeneca blev godkendt og brug til at vaccinere i Danmark.

Torsdag suspenderede Danmark dog brugen af sidstnævnte i foreløbigt to uger. Det sker efter alvorlige tilfælde af blodpropper hos personer, efter at de har modtaget vaccinen.

Det skal nu undersøges, om der er en sammenhæng. Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er der dog ikke noget, der indtil videre tyder på, at der er flere blodpropper blandt vaccinerede end i befolkningen generelt.

/ritzau/