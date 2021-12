En uge efter DJ-koncert i Aalborg er ti Omikron-tilfælde fundet

Der er nu fundet ti tilfælde af smitte med coronavarianten Omikron efter en koncert med DJ Martin Jensen lørdag 27. november.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV 2 Nord søndag.

Tirsdag 30. november opstod der mistanke om smitte med varianten, og onsdag blev mistanken bekræftet.

Koncerten fandt sted i Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC).

AKKC opfordrede også tirsdag 30. november alle, der deltog i koncerten, til at lade sig teste onsdag 1. december og fredag 3. december.

Der var omkring 1500 deltagere til koncerten.

Kunne man som gæst vise sin billet fra koncerten, gav Region Nordjylland mulighed for at komme igennem til en PCR-test uden først at bestille tid.

