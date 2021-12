En uge efter Martin Jensen-koncert er ti Omikron-tilfælde fundet

Der er nu fundet ti tilfælde af smitte med coronavarianten Omikron efter en koncert med DJ Martin Jensen lørdag 27. november.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV 2 Nord søndag.

Over for Ritzau uddyber styrelsen, at det ene tilfælde er bekræftet ved helgenomsekventering. Det er en laboratorieanalyse baseret på en blod- eller vævsprøve.

De ni andre tilfælde er bekræftet ved en variant-PCR. Den viser blot, om der er tale om smitte med en variant. Dernæst helgenomsekventerer man prøven for at finde frem til den specifikke variant.

Men fordi variant-PCR-testen nu er så sikker i forhold til at påvise smitte med Omikron, regnes et tilfælde påvist i en variant-PCR som et Omikron-tilfælde.

Derfor regner myndighederne altså med ti påviste tilfælde, oplyser styrelsen.

Tirsdag 30. november opstod der mistanke om smitte med varianten efter Martin Jensens koncert, og onsdag 1. december blev mistanken bekræftet.

Koncerten fandt sted i Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC).

AKKC opfordrede også tirsdag 30. november alle, der deltog i koncerten, til at lade sig teste onsdag 1. december og fredag 3. december.

Der var omkring 1500 deltagere til koncerten.

Ud over deltagerne ved Martin Jensen-koncerten var der på samme sted et mindre arrangement med 400 deltagere. De blev også opfordret til at lade sig teste.

Kunne man som gæst fremvise sin billet fra koncerten, gav Region Nordjylland mulighed for at komme igennem til en PCR-test uden først at bestille tid.

Statens Serum Institut (SSI) meddelte søndag, at der er fundet i alt 183 tilfælde med Omikron i Danmark. Der er inklusiv de ti tilfælde fra koncerten i Aalborg.

Det anbefales ved Omikron-smitte, at både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4 og 6 efter kontakt til den smittede.

Omikron frygtes at være mere smitsom end den dominerende Delta-variant.

Den er muligvis også mindre følsom over for antistoffer fra vacciner. Der mangler dog officielle data til at be- eller afkræfte disse formodninger.

/ritzau/