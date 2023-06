En uge før sankthans: Helsingør indfører også afbrændingsforbud

I Helsingør Kommune griber det lokale beredskab til et afbrændingsforbud, der træder i kraft fredag klokken 8.00.

Det oplyser kommunens beredskabschef, Jesper Ingemann.

Dermed slutter Helsingør sig til en kreds af nord- og vestsjællandske kommuner, der har indført afbrændingsforbud.

Forbuddet betyder blandt andet, at det er forbudt at bruge kulgrill, uanset om det er på privat grund eller i offentligheden. Det samme gælder grill med træ, briketter eller andet, der kan frembringe gløder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld er gasgrill på privat grund tilladt.

Alle apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer, er også forbudt at bruge udendørs.

Og særligt bål og åben ild udendørs er forbudt. Dermed kan næste fredags sankthans-fejringer komme til at blive berørt.

- Hvis vi allerede nu vurderer, at det ikke bliver mindre farlig over weekenden, så kan vi lige så godt lave det nu. Så har dem, der skal holde sankthans, en mulighed for at finde alternativer, siger Jesper Ingemann.

- Om det drejer sig om en tømmerflåde ude på havet, eller hvad de gør, det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, at vi skylder at give folk en chance for at træffe nogle beslutninger.

- Så kan det være, at der er noget, der ikke kan lade sig gøre, men så må vi hjælpe med, hvad der kan lade sig gøre.

Tidligere har Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommune på Sjælland også indført et afbrændingsforbud. Der er også indført afbrændingsforbud for naturområdet Tisvilde Hegn.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Vestjylland er der indført et afbrændingsforbud i Esbjerg og Varde Kommune, mens øerne Fanø, Bornholm, Tunø, Samsø og Rømø alle har indført et forbud for nylig.

På Anholt er der et permanent afbrændingsforbud.

Forbuddene er indført uden slutdato. Det vil sige, at de gælder, indtil at beredskabet beslutter at ophæve dem.

Trods afbrændingsforbuddene kan man på Danske Beredskabers hjemmeside læse, at der i uge 22 og 23 var langt flere naturbrande end gennemsnittet for 2020, 2021 og 2022.

I de tre år var der gennemsnitligt under ti naturbrande om dagen i juni.

I år er der registeret over ti naturbrande på 8 af junis 13 første dage.

/ritzau/