En underskrift er nu nok til at få sin kæreste over grænsen

Hækkerup ændrer retningslinjerne for, hvornår danskere kan få deres kærester over grænsen under coronakrisen.

Med en ændring af retningslinjerne for, hvornår borgere i Danmark kan få besøg af deres kærester fra Norden eller Tyskland, gør justitsminister Nick Hækkerup (S) det nu en del nemmere for kæresteparrene.

Det er således nu tilstrækkeligt at underskrive en tro- og love-erklæring for at få sin kæreste fra Norden eller Tyskland ind over grænsen.

Det oplyser justitsministeren til DR.

Den nye retningslinje vil træde i kræft i løbet af et par dage.

Ændringen kommer, efter at retningslinjerne i første omgang krævede, at man som udgangspunkt havde været sammen i seks måneder, ligesom man eksempelvis skulle kunne fremvise billeder og sms'er, som bekræfter forholdet.

Det var i sidste uge, at Folketingets partier blev enige om at lade en større gruppe udlændinge krydse den danske grænse, efter at det i længere tid har været umuligt grundet coronakrisen og de danske restriktioner.

/ritzau/