En ustadig uge med nattefrost og tocifrede temperaturer venter

Onsdag kan temperaturerne nå op på ti grader, hvilket ifølge meteorolog fra DMI er meget mildt for årstiden.

Det er en ustadig, men overvejende mild uge vi har i vente. Onsdag kan dagtemperaturerne sågar blive tocifrede.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen tidligt mandag morgen.

Men først skal vi igennem mandag.

- Det bliver sådan en gråvejrsdag, hvor der kan komme enten lidt regn eller finregn rundt omkring. Det er dog kun i småtingsafdelingen, og det bliver forholdsvist mildt med fem-otte grader og let til frisk vind fra sydvest, siger Erik Hansen.

Tirsdag bliver ligeledes skyet og diset, men til gengæld vil der også være mulighed for lidt eller nogen sol. Dog er chancen størst i den vestlige del af landet.

Igen holder temperaturerne sig på den milde side med mellem fem og ni grader, og igen bliver vinden let til frisk fra sydvest.

Onsdag ændrer vejret sig til det bedre, forudser den vagthavende meteorolog.

- Godt nok starter dagen med skyer og regn flere steder, men så klarer det ellers op fra nordvest, og vi forventer nogen sol. Måske kan der komme en lokal byge, siger Erik Hansen.

Dagtemperaturerne onsdag kan snige sig op på mellem seks og ti grader.

- Det er bestemt meget mildt for januar, hvor maksimumstemperaturen ligger på tre grader. Så vi er altså et godt stykke over normalen, siger han.

- Det skyldes, at det er meget koldt i Grønland og Nordamerika. Når det er koldt i Grønland, er det typisk meget mildt i Vesteuropa.

Torsdag derimod ser det ifølge DMI's prognoser ud til, at vi får et større regnvejr indover landet.

- Det ser ud til, at det meste af landet får skyer og regn, og måske kan der også komme lidt slud i det nordjyske, siger Erik Hansen.

Dagtemperaturerne torsdag vil ligge på mellem tre og otte grader, mens temperaturerne natten til fredag kan komme under frysepunktet.

- Her kan vi nå ned omkring minus to grader, siger han.

Og netop på grund af den kolde luft ser fredag ud til at blive en pæn dag.

- Der ligger vi så i denne her lidt køligere og tørre luft, som skulle give en del sol, siger meteorologen.

Fredag kan vi forvente temperaturer på mellem tre og otte grader.

/ritzau/