En våd juli har skabt stor succes for det danske biografsalg

Mens julis nedbørsrekord har gjort livet surt for udendørsattraktioner, har Danske Biografer haft en succesrig måned.

- Lige så dårligt, som vejret har været for danskerne, lige så godt har det været for biografsalget.

- Og som biografmand er vi utrolig glade for det vejr, vi har haft, siger den administrerende direktør for Danske Biografer Michael Valentin.

I juli 2023 har Danske Biografer solgt omkring 1.350.000 billetter, mens tallet i 2022 i samme måned lå på 866.000 solgte billetter. Det vil sige, at salget er steget med næsten en halv million billetter siden sidste år.

Ofte har store amerikanske film premiere i sommermånederne. Og det har også været tilfældet i år.

- Vi har tit skældt amerikanere lidt ud, fordi danskerne ikke har tradition for at strømme i biografen i sommerferien. Men i år har store amerikanske film som "Barbie" og "Oppenheimer" løftet juli måned.

- Så det er simpelthen et sammentræf, at vi har nogle rigtig gode film i biografen, samtidig med at vi har et dårligt dansk sommervejr, fortæller den administrerende direktør Michael Valentin.

Ifølge DMI har juli måned i Danmark budt på over dobbelt så meget nedbør i forhold til, hvad der normalt falder i løbet af juli måned.

Det er derfor den vådeste juli i Danmark, siden målingerne startede i 1874.

- Vi plejer at sige, at godt biografvejr er, når der er overskyet og er en lille smule regn eller optræk til regn. Det skal ikke være alt for dårligt vejr, for så bliver folk helt indenfor, lyder det fra administrerende direktør Michael Valentin.

Ud over filmene "Barbie" og "Oppenheimer" har filmene "Indiana Jones and the Dial of Destiny", "Den lille havfrue" og "Toves værelse" ifølge Danske Biografer også bidraget godt til salget i juli måned.

