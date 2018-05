En våd start på ugen afløses snart igen af sommervejr

Der er ingen grund til at lade sig hyle ud af regnbygerne mandag og tirsdag. For onsdag kommer varmen tilbage.

Danmark går endnu en lun uge i møde efter en maj måned, der allerede har sat flere rekorder for både varme og sol.

Denne gang bliver ugens start dog en smule mere våd end hidtil.

Sådan lyder prognosen fra Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver en uge, hvor vi fortsat får det varme vejr, som vi er ved at blive vant til, siger han.

Generelt kommer temperaturerne til at ligge omkring 26 til 28 grader.

- Men i modsætning til de forrige par uger vil der komme indslag af byger i ugens første dage. Bygerne kan både være med regn og torden, og det kan ikke udelukkes, at nogle af dem bliver kraftige, siger han.

Det ser dog ikke ud til at regnen bliver så kraftig, at der bliver tale om skybrud. Derfor er skybrudsvarslerne, som tidligere er blevet udsendt, blevet annulleret igen for nu, oplyser Klaus Larsen.

Men trods de mulige regnskyl i ugens begyndelse, er der ingen grund til at pakke hverken shorts eller solbriller særlig langt væk.

For allerede onsdag ser de værste byger ud til at stilne af - og frem mod weekenden kan man igen se frem til tørt og solrigt vejr.

- Når vi kommer hen senere på ugen, bliver vejret tørt igen. Der kan dog stadig komme enkelte byger, men de våde indslag kommer især først på ugen, siger Klaus Larsen.

Onsdag bliver ugens varmeste dag, hvor temperaturerne lokalt kan komme op imod 30 grader. Sandsynligheden er størst i de sydlige og vestlige dele af Jylland.

Ugen byder desuden på lune nætter, hvor temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.

Vinden bliver svag til jævn fra sydlige og vestlige retninger hele ugen. Der er mulighed for at vinden af og til bliver op til frisk, oplyser Klaus Larsen.

/ritzau/