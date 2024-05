En weekend med skybrud og sommerlige temperaturer

Weekenden byder på torden og lokale skybrud over hele landet. Dog også sommerlige temperaturer med nogen eller en del sol.

- Vi har meget ustabil luft over Danmark og det betyder, at der kan poppe byger op rundt om i landet, som kan blive meget kraftige over kort tid, lyder det fra Lars Henriksen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

DMI har derfor udsendt et varsel om torden og lokale skybrud til større dele af Sjælland.

Ved skybrud skal der falde mere end 15 millimeter vand på 30 minutter. For resten af landet er der sendt en risikomelding.

På trods af risikoen for skybrud bliver temperaturerne sommerlige og der kommer nogen eller en del sol.

- Først på dagen er der mange skyer, men i løbet af dagen går der flere og flere huller i skydækket med plads til sol. Det bliver mellem 17 og 23 grader, siger Lars Henriksen.

Lørdagens vejr kommer til forveksling til at ligne fredagens. Der er mulighed for stedvis meget kraftige byger og i første omgang er det Nord- og Østsjælland, som står for skud.

- Det bliver en lørdag med skybrud, men også sommerlig varme. En 20-25 grader der, hvor det bliver varmest, lyder det fra Lars Henriksen.

Både fredag og lørdag er tendensen, at som aftenen skrider frem, vil regnen fortage sig - og med lidt held får festglade københavnere en tør Distortion-fest.

- Søndagen skiller sig lidt ud fra de foregående dage, siger Lars Henriksen.

Der kommer færre byger og vinden bliver let til frisk fra nordvest og vest. Det vil sige, at vejret bliver en smule køligere. Nogle steder når temperaturerne op på 23 grader, særligt i den allerøstligste del af landet.

/ritzau/