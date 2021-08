Endelig: Arealkrav i danske kirker ophæves fra lørdag

Sundhedsstyrelsen har i dag ophævet anbefalingerne om en meters afstand mellem personer i offentlige rum og to meter, når der synges.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Sundhedsstyrelsen har sendt ud onsdag.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) glæder sig over de ændrede retningslinjer:

"Det har været meget svært at forstå, at der var grænser for, hvor mange man kunne samles i kirken til et bryllup eller en konfirmation, men ikke til festen bagefter (...) Nu kan både små og store familier igen mødes i kirken og synge sammen som før til både hverdag og fest. Det trænger vi til," lyder det i en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden første coronanedlukning i Danmark i marts 2020 har landets kirker været ramt af forskellige afstands- og arealkrav.

Siden den 1. august har retningslinjerne været, at der skulle være mindst en meters afstand mellem deltagere i en gudstjeneste, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst to meter, når der synges. Disse regler har flere kirkegængere, præster, biskopper og sågår sundhedseksperter de seneste måneder kritiseret her i aviisen.

Når kravene nu ophæves, er det ifølge Sundhedsstyrelsen muligt på grund af den høje vaccinationsdækning i Danmark. Sundhedsstyrelsen fastholder dog de seks generelle råd til smitteforebyggelse.

De lyder på, at man skal blive vaccineret, blive hjemme og blive testet, hvis man får symptomer, holde afstand, lufte ud og skabe gennemtræk, vaske hænder ofte eller bruge håndsprit, og at man skal gøre rent - særligt på overflader, som mange rører ved. Det skriver Ritzau.