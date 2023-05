Endelig nedbringes de lange ventelister på operationer - men det skaber en ny udfordring

Kære læser,

Den 9. maj er Ruslands årsdag for sejren over Nazityskland under Anden Verdenskrig. Hvert år siden 1945 har man fejret sejren, men i dag, 14 måneder inde i krigen mod Ukraine, er selv den russiske præsident Vladimir Putins egen opfindelse til dagen, det udødelige regiments march, blevet aflyst.

Især har den seneste tids konflikt mellem det russiske forsvarsministerium og russiske krigsherrer gjort det svært for Putin at opretholde illusionen om et sammenhængende og storslået land. Det skriver Kristeligt Dagblads udenrigskommentator Jens Worning i dagens avis.

Afviser at hjælpe børn med særlige behov

Hvis et barn med vanskeligheder har brug for støtte, for eksempel fra en psykolog eller en talepædagog, skal kommunen træde til – og må ikke afvise, hvis pengene ikke er til at finde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men netop hensynet til kommunens økonomi er den hyppigste årsag til, at vuggestuer og børnehaver får afslag, når de søger hjælp til børn i mistrivsel. Det viser en ny undersøgelse, som analysevirksomheden Bureau 2000 har gennemført for FOA. Formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen, kalder kommuners afslag i strid med både dagtilbuds- og serviceloven.

Lange ventelister nedbringes

Covid-19, sygeplejerskestrejke og rekrutteringsproblemer har betydet mange udskudte operationer. Men siden årsskiftet har der været fart på landets operationsstuer, og nu oplyser Danske Regioner, at det går stærkere end ventet med at afvikle ventelisterne til planlagte operationer.

I 1. kvartal 2023 blev 245.300 planlagte operationer udført på de offentlige hospitaler, og det er 10 procent flere end samme periode sidste år. Men nu frygter Danske Regioner, at der må sættes en stopper for de mange operationer, hvis pengene fra den såkaldte akutpakke skal række. Det skriver Jyllands Posten.

Klage over biskop

"Vi oplever, at biskoppen har udsat os for et ledelsessvigt," siger Vibeke Sommer, der er provstiudvalgsmedlem og præst i Norddjurs Midt Pastorat. Biskoppen, hun hentyder til, er Henrik Wigh-Poulsen fra Aarhus Stift.

Ni præster, et flertal af menighedsrådsformændene samt ansatte i Norddjurs Provsti nord for Aarhus har sendt en klage over Henrik Wigh-Poulsen til Kirkeministeriet. Klagen handler om årelang manglende håndtering af samarbejdsproblemer i provstiet, og du kan læse mere om indholdet i dagens Kristeligt Dagblad.

Demensramte får hjælp til indkøb

For de fleste er en hverdagshandling som indkøb i et supermarked ikke voldsomt krævende. Men for mennesker med demens eller andre usynlige udfordringer kan det tære på kræfterne.

61-årige Jan Andersen bærer "Solsikkesnoren", når han handler ind. På den måde signalerer han nemlig, at han har usynlige udfordringer, som folk gerne må være opmærksomme på. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det kender 61-årige Jan Andersen fra Esbjerg til, og derfor er han glad for, at en række lokale supermarkeder i anledning af "Demensugen" har sat initiativer i gang, der skal gøre det nemmere for mennesker med demens at handle ind. For eksempel giver supermarkederne demensramte bedre tid ved kassen. Det skriver JydskeVestkysten.